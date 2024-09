Réédition des comptes : le Pool judiciaire financier va être installé ce mardi par le ministre de la Justice - adakar.com

Réédition des comptes : le Pool judiciaire financier va être installé ce mardi par le ministre de la Justice Publié le mardi 17 septembre 2024

Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Ousmane Diagne va procéder ce mardi 17 septembre 2024 à l'installation du du Pool judiciaire financier.



Les membres du Pool judiciaire financier vont remplacer de manière effective l'ancienne Cour de répression de l'enrichissement illicite (Crei) en même temps qu'il va exercer les prérogatives qui étaient dévolues à celle-ci.



Le parquet financier ainsi que les juges d'instruction financiers avaient été nommés en août 2024 à l'issue du Conseil supérieur de la magistrature (CSM).





Le magistrat El Hadji Alioune Abdoulaye Sylla a été nommé Procureur de la République financière, assisté par Ablaye Diouf et Ibrahima Faye.



Le Conseil supérieur de la magistrature avait également designer les membres de la Chambre d’accusation financière et de la Chambre des appels financiers. Ces deux chambres ont également été créées au sein de la Cour d’Appel de Dakar, présidées respectivement par les magistrats Mamady Diane et Anta Ndiaye Diop.



L'installation du Pool judiciaire financier devrait marquer le point de départ de l'action judiciaire en faveur de la réédition des comptes et de la bonne gouvernance promise par le nouveau régime lors de la campagne électorale de la présidentielle.





Makhtar C.