Cérémonie officielle du Gamou de Tivaouane: l'État s'engage "pour la préservation et la vulgarisation des enseignements de nos érudits" (ministre de l'Intérieur) Publié le mardi 17 septembre 2024

Le ministre de l`Intérieur a dirigé la délégation officielle au Gamou international de Médina Baye

Médina Baye, le 16 septembre 2024 - Le ministre de l`Intérieur Jean-Baptiste Tine a dirigé la délégation gouvernementale à la cérémonie officielle du Gamou de Médina Baye. Tweet

Comme à Médina Baye, le ministre de l'Intérieur Jean-Baptiste Tine a présidé dimanche, à Tivaouane, la cérémonie officielle du Maouloud (Gamou), marquant la naissance du prophète de l'Islam.



Le ministre en charge des Cultes était à la tête d'une forte délégation gouvernementale. Jean-Baptiste Tine était accompagné par plusieurs membres du gouvernement dont El Malick Ndiaye, Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, Daouda Ngom, Ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, Cheikh Tidiane Dièye, Ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Yankhoba Diémé, Ministre du Travail, de l’Emploi et des Relations avec les institutions, Khady Diène Gaye, Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, et Ousseynou Ly, Ministre-Conseiller, porte-parole de la Présidence, chef de la cellule communication digitale.



La délégation gouvernementale avec à sa tête Jean-Baptiste Tine a été reçue par Serigne Mansour Sy Abdou, représentant le Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour.



Au cours de la cérémonie, le ministre Jean-Baptiste Tine a transmis au Khalife général des Tidianes les salutations du Président de la République.



Le ministre de l'Intérieur Jean-Baptiste Tine a aussi rappelé l’héritage de Seydi El Hadji Malick Sy et l’importance historique et religieuse du Gamou de Tivaouane.



Jean-Baptiste Tine a aussi salué la parution de l'ouvrage “Seydi El Hadji Malick SY, érudit et soufi africain du début du 20e siècle“. L'ouvrage est l'œuvre de Abdou Salam Fall et Abdoul Aziz Kébé.



Pour le ministre de l'Intérieur, le chef de l'État et le gouvernement sont engagés pour la préservation et la vulgarisation des enseignements de nos érudits. D'ailleurs, Jean-Baptiste Tine a annoncé une commande de 100 exemplaires du livre, dont deux seront respectivement remis au Chef de l'État et à son Premier Ministre.



La cérémonie officielle du Gamou de Tivaouane a été aussi l'occasion pour le ministre de l'Intérieur d'aborder “les maux actuels pour la nation“ qu'il nomme “l'émigration irrégulière, l’insécurité routière et les incivilités“.



Au Khalife général des Tidianes, le ministre de l'Intérieur a demandé des bénédictions pour le Président de la République, Son Excellence Bassirou Diomaye Faye, ainsi que pour l’ensemble du Gouvernement, dans la conduite de leur mission de mener le Sénégal vers le développement.



Makhtar C.