ALLIANCE DES ÉTATS DU SAHEL(AES): Les pays membres s'apprêtent à lancer un Passeport commun Publié le mardi 17 septembre 2024

Bientôt un passeport sera lancé au sein de l’Alliance des États du Sahel.Cette initiative survient à la veille du premier anniversaire de l’AES, créée en septembre 2023 par les trois pays après leur rupture avec la France et leur rapprochement avec la Russie.

Le Mali, le Burkina Faso et le Niger vont prochainement introduire de nouveaux passeports biométriques communs. Cette information a été rapportée par l’AFP, selon une annonce publiée ce dimanche par le colonel Assimi Goïta, chef militaire malien. « Dans les jours qui viennent, un nouveau passeport biométrique de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) sera mis en circulation, avec pour objectif d’harmoniser les titres de voyage dans notre espace commun », a déclaré le colonel Goïta lors de ‘une allocution télévisée.



Il a ajouté : « Nous travaillerons pour mettre en place les infrastructures nécessaires afin de renforcer la connexion de nos territoires grâce aux transports et aux réseaux de communication. »



Cette initiative survient à la veille du premier anniversaire de l’AES, créée en septembre 2023 par les trois pays après leur rupture avec la France et leur rapprochement avec la Russie. En janvier, ils s’étaient retirés de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao), l’accusant d’être manipulée par la France.







L’AES, qui regroupe 72 millions de personnes, sera présidée par le Mali durant sa première année. Ces trois pays, dirigés par des juntes militaires suite à une série de coups d’État depuis 2020, font face à des violences djihadistes qui, selon les estimations, ont provoqué des milliers de morts et des millions de déplacés dans la région.