Gamou International de Médina Baye: le ministre de l'Intérieur Jean-Baptiste Tine sollicite des prières "pour la réussite des projets gouvernementaux"

Le ministre de l’Intérieur Jean-Baptiste Tine a dirigé la forte délégation du gouvernement à la cérémonie officielle du Gamou international de Médina Baye.



La délégation gouvernement composée notamment de Serigne Guèye Diop, Ministre de l’Industrie et du Commerce, Dr Bakary Sarr, Secrétaire d’État à la Culture, Ibrahima Thiam, Secrétaire d’État au Développement des PMI, et Momath Talla Ndao, Secrétaire d’État à l’Urbanisme et au Logement a été accueilli par le porte-parole, Cheikh Mahi Cissé, représentant du Khalife général de Médina Baye, Cheikh Mahi Niasse.



Le Général Tine était également accompagné de son cabinet ainsi que du Gouverneur de la région de Kaolack, Mouhamadou Moctar Watt.



La cérémonie officielle du Gamou international de Médina Baye a été l’occasion pour le ministre de l’Intérieur de délivrer le message du chef de l’État Bassirou Diomaye Faye.



Il est notamment revenu sur l’attachement du gouvernement au message de piété, de fraternité et d’humanisme que le Gamou de Médina Baye continue de délivrer année après année.



Le Ministre Jean-Baptiste Tine a également salué l’engagement du Khalife dans la promotion de la diplomatie religieuse, mettant en lumière ses efforts pour renforcer les relations entre les nations, notamment lors de sa mission réussie au Soudan.



La cérémonie officielle a été aussi l’occasion pour le ministre de l’Intérieur de solliciter auprès du Khalife des prières "pour la réussite des projets gouvernementaux visant à transformer le Sénégal en une nation souveraine et prospère."



Le message du gouvernement à l’occasion du Gamou international de Médina Baye a été aussi l’occasion pour appeler à la lutte contre l’émigration clandestine, l’insécurité routière et les incivilités.



Makhtar C.