Comment aider les petites et moyennes entreprises africaines à se financer? Publié le lundi 16 septembre 2024 | RFI

Un des grands défis des petites et moyennes entreprises (PME) africaines est leur accès au financement, si elles veulent perdurer et croître. L'Afrique francophone est particulièrement lésée : 98% des financements privés vont vers l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Égypte et le Kenya. Le recours direct au système bancaire classique étant quasi-impossible, des sociétés et des fonds d'investissement proposent des solutions pour accompagner ces PME.