Dissolution de l'Assemblée Diomaye face à une levée de boucliers Publié le lundi 16 septembre 2024 | Le Quotidien

© Autre presse par DR

Amadou Ba, premier ministre du Sénégal

L’ancien Pm Amadou Ba, à travers un communiqué du comité de pilotage de son parti, la «Nouvelle Responsabilité», s’est exprimé sur la dissolution de l’Assemblée nationale par le Président Bassirou Diomaye Faye. Dans le document, cette formation politique a déploré la manière dont cette institution a été dissoute.Par Dieynaba KANE –



En annonçant la dissolution de l’Assemblée nationale, le président de la République a respecté «la légalité», mais «la forme n’en demeure pas moins disgracieuse et inélégante démocratiquement parlant». C’est l’analyse faite par le comité de pilotage de la «Nouvelle Responsabilité» de la décision prise par Bassirou Diomaye Faye, lors de son adresse à la Nation de ce jeudi. Dans un communiqué, le parti mis en place par Amadou Ba estime que cette décision de mettre fin à la 14ème Législature «apparaît comme une ruse qui affaiblit la parole du chef de l’Etat et le relègue au rang d’un simple subordonné de son Premier ministre».



Par ailleurs, les partisans de Amadou Ba soulignent dans leur document que «la ruse ne saurait fonder une décision aussi importante et marquante dans la vie de nos institutions».



La «Nouvelle Responsabilité» se positionne pour les Législatives

Se projetant sur les prochaines Législatives, le candidat malheureux de la dernière Présidentielle fait savoir qu’après «les épisodes récents qui ont placé le Parlement au cœur des controverses, les Sénégalais ont la possibilité, désormais, de voter massivement pour une Assemblée nationale qui joue pleinement son rôle». Et Amadou Ba et ses camarades de se positionner : «Soucieuse de l’équilibre des pouvoirs et d’une vie démocratique propice aux débats centrés uniquement sur les préoccupations et les attentes des populations, la «Nouvelle Responsabilité» lance un appel à l’ensemble des Sénégalaises et Sénégalais pour relever le défi d’une Assemblée nationale capable d’imposer une nouvelle dynamique parlementaire, porteuse de progrès social et de développement partagé par sa capacité de légiférer conformément aux intérêts de notre Peuple.»



S’adressant aux électeurs, l’ancien Pm et ses camarades soutiennent que leur «expérience la plus récente indique clairement que l’ère du pouvoir absolu est révolue et que l’équilibre de notre société réside dans une juste et ingénieuse répartition des centres de prise de décision». C’est d’ailleurs, indiquent-ils, «une condition pour nous mettre à l’abri des dysfonctionnements institutionnels préjudiciables au système démocratique».



Les membres de la «Nouvelle Responsabilité», qui informent être mobilisés autour de Amadou Ba, affirment avec force leur «participation assurée au scrutin du 17 novembre 2024» et leur «volonté de constituer, sans exclusive, avec d’autres forces politiques, des alliances solides, en vue d’assurer une victoire nette de l’opposition». Et ces derniers de lancer un appel : «Les forces vives de notre pays doivent ouvrir une nouvelle page où le dialogue institutionnel, fondé sur la légalité et la légitimité des acteurs, garantira un climat apaisé propice au développement de notre pays.»