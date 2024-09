Donald Trump visé par une autre tentative d’assassinat - adakar.com

Donald Trump élu président des Etats-Unis

Donald Trump a été visé par une autre tentative d’assassinat, a déclaré la députée US Marjorie Taylor Greene. Selon elle, M.Trump est sain et sauf.

L'état-major de campagne de Trump a déclaré que des coups de feu avaient été tirés près de lui, mais que le politicien lui-même était en sécurité.

Le New York Post affirme pour sa part que les coups de feu tirés près de l'endroit où se trouvait Trump n'avaient aucun rapport avec la politique.

Enquête en cours

Le Secret Service enquête sur une fusillade survenue dimanche près d'où se trouvait Donald Trump, a annoncé Anthony Guglielmi, porte-parole de ce service qui assure la protection des hauts responsables des États-Unis.