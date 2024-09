SÉNÉGAL-RELIGION / Maouloud : l’évêque de Thiès exprime sa ”communion spirituelle” avec les musulmans - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société SÉNÉGAL-RELIGION / Maouloud : l’évêque de Thiès exprime sa ”communion spirituelle” avec les musulmans Publié le lundi 16 septembre 2024 | Agence de Presse Sénégalaise

© aDakar.com par BL

Cérémonie de remise solennelle des clés de la Grande mosquée Seydi Hadj Malick Sy de Tivaouane

Tivaouane, le 15 septembre 2024 - Le Premier ministre a pris part à la cérémonie de remise solennelle des clés de la grande mosquée de Tivaouane au Khalife général des Tidianes. Tweet

L’évêque du diocèse de Thiès, monseigneur André Gueye a exprimé dimanche à Bambey (centre) sa communion spirituelle à la communauté musulmane du Sénégal célèbre dans la nuit de ce dimanche, le Maouloud, évènement religieux commémorant l’anniversaire de la naissance du prophète Mohamed (PSL).



“Je voulais d’abord féliciter nos amis musulmans qui célèbrent aujourd’hui maouloud pour leurs exprimer notre communion spirituelle pour ce jour important dans leur foi” a-t-il notamment déclaré à l’occasion de la clôture du jubilé marquant les cinquante ans de l’église de Bambey.



“Nous sommes des croyants chacun dans la direction mais tous les chemins mènent à Dieu. Nous devons donc être unis spirituellement et nous soutenir dans la foi” a expliqué Mrg André Gueye.



Le religieux a prié pour que les vœux et prières formulés à l’occasion du maouloud soient agréés par le Tout puissant, le miséricordieux



Revenant sur la clôture du jubilé marquant le cinquantenaire de la l’église de Bambey, Mrg André Gueye a témoigné sa reconnaissance aux fidèles catholiques de Bambey pour le don de cette ”Maison de Dieu, un lieu de rassemblement, de communion et de prière”.