SENEGAL-RELIGION-INSTITUTION / Jean-Baptiste Tine souligne l'urgence d'un retour aux valeurs enseignées par le prophète Mohamed (PSL) Publié le dimanche 15 septembre 2024 | Agence de Presse Sénégalaise

Le ministre de l`Intérieur Jean-Baptiste Tine

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, Jean-Baptiste Tine a insisté dimanche à Tivaouane (centre), sur l’urgence d’un retour aux vertus incarnées par le prophète Mohammed (PSL), dans un contexte marqué par des menaces en tous genres et une perte des valeurs religieuses et morales.



‘’Le contexte actuel marqué par des menaces de tous genres et une perte préoccupante des valeurs religieuses et morales, appelle, de notre part, un retour aux nombreuses vertus incarnées par le prophète Mohammed (Paix et salut sur Lui), dont nous célébrons la naissance aujourd’hui et qui (justifie) ce rassemblement de foi et d’espérance’’, a déclaré le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique.



Jean-Baptiste Tine conduisait une délégation venue représenter le gouvernement à la cérémonie officielle de la 122-ème édition du Gamou de Tivaouane.



Il était accompagné des ministres en charge des Transports, Malick Ndiaye, de la Jeunesse, Khady Diène Gaye, de l’Hydraulique, Cheikh Tidiane Dièye, du Pétrole, Birame Soulèye Diop, du Travail, Yankoba Diémé, entre autres.



L’anniversaire de la naissance du prophète Mohamed (PSL) est célébrée dimanche soir dans la cité religieuse tidiane et dans bien d’autres foyers religieux sénégalais.



‘’C’est dans ce cadre que le chef de l’État et le gouvernement ont suivi avec un grand intérêt le Forum du Gamou de cette année, centré autour d’une thématique inspirée du hadith du prophète (Paix et salut sur Lui), que je cite +J’ai été envoyé pour parfaire les nobles valeurs+, a indiqué le ministre de l’Intérieur.



Il a relevé le caractère “inclusif“ de l’édition 2024 du Gamou, qui a enregistré la présence de fidèles venus de divers horizons à travers le monde.



M Tine a évoqué les “innovations majeures“ du Gamou de cette année, visant à “mieux mettre en lumière le message authentique sur les valeurs qui doivent sous-tendre nos actions de tous les jours“.



Pour lui, lesdites valeurs doivent “guider nos pas en vue de l’édification d’une société de paix, de justice, de cohésion sociale et de promotion de l’homme’’.



‘’Notre pays n’est pas épargné par les fléaux qui frappent le monde de nos jours, car notre société est régulièrement secouée’’, a fait remarquer le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique.



Il évoque, à ce propos, les “violences physiques et verbales“, les accidents de la route, l’émigration irrégulière, “qui préoccupent, au plus haut point, les pouvoirs publics’’.



Le ministre de l’Intérieur a, au nom du président de la République, sollicité des prières pour notre pays qui, dit-il, a besoin de ‘’paix et de toutes ses forces vives dans sa marche vers le développement’’.



‘’J’en profite pour annoncer la venue prochaine d’une mission (composée) de cinq ministères, pour parachever des travaux autour de la grande mosquée, afin de préparer l’arrivée massive des visiteurs qui ne manqueront pas de venir voir ce beau joyau’’, a énoncé Jean-Baptiste Tine.



Il annonce, à cet effet, une commande de 100 exemplaires de l’ouvrage intitulé ‘’Seydi El Hadj Malick Sy, érudit et soufi africain du début du 20e siècle’’, sous la direction des professeurs Abdou Salam Fall et Abdou Aziz Kébé. L’ouvrage est préfacé par Cheikh El Hadj Malick Sy Dabakh.



Ces exemplaires seront distribués aux membres du gouvernement.



M Tine annonce que la ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture fera une commande de 100 exemplaires qui seront distribués aux bibliothèques.



NSS /ADI/ASB/AKS