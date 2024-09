Tivaouane: les clés de la Grande mosquée Seydi Hadj Malick Sy remises au Khalife général des Tidianes en présence du Premier ministre Ousmane Sonko - adakar.com

Le Premier ministre, chef du gouvernement Ousmane Sonko a pris part à la cérémonie de remise solennelle des clés de la Grande mosquée Seydi Hadj Malick Sy, intégralement rénovée.



La cérémonie de remise des clés de la mosquée s’est tenue en prélude du Maouloud (Gamou), célébrant la naissance du prophète de l’Islam, Mouhammed.



À Tivaouane, le Premier ministre, au cours d’une visite de courtoisie au Khalife général des Tidianes, a été reçu avec chaleur. Autour du Khalife général des Tidianes Serigne Babacar Sy Mansour, il y avait toute la famille de Seydi Elhadji Malick Sy.



C’est d’ailleurs en compagnie du Khalife général des Tidianes que le Premier ministre a pris part à la remise solennelle des clés de la grande mosquée de Tivaouane.



Le chef du gouvernement Ousmane Sonko a, dans sa prise de parole, adressé de vives félicitations le comité de pilotage des travaux pour son efficacité et son efficience.



Aussi, Ousmane Sonko a salué la transparence qui a prévalu dans la gestion des fonds destinées à la réfection de l’édifice religieux. Selon le Premier ministre, la démarche employée par le comité de pilotage des travaux cadre avec la philosophie du “Jub Jubal Jubanti“, prônée par le chef de l’État Bassirou Diomaye Faye.



La grande mosquée de Tivaouane, datant de 1904, est construite sur une superficie de 24000m2, pour une capacité d’accueil de 39.00 personnes. La mosquée comporte une esplanade de 12830 m2 dont 10000 m2 dédiés à la prière.



Au Khalife général des Tidianes, le Premier ministre a réaffirmé l’engagement du gouvernement à soutenir et accompagner toutes les initiatives visant le parachèvement des travaux de la Grande mosquée.



Makhtar C.