Le FMI révise à la baisse la prévision de croissance du Sénégal

Le FMI révise à la baisse la prévision de croissance du Sénégal Publié le dimanche 15 septembre 2024 | RFI

Le Fonds monétaire international

La délégation du FMI qui était au Sénégal depuis la semaine dernière a quitté le pays ce jeudi. Dans un communiqué publié à l’issue de cette visite, l’organisation revoit la croissance à la baisse à 6 % pour 2024 contre 7,1 % en juin et anticipe un déficit plus important que prévu. Mais le Fonds Monétaire International salue aussi la volonté de réforme des nouvelles autorités.



Avec notre correspondante à Dakar, Gwendal Lavina



Comme à chaque fois dans ces rapports, il y a du bon et du moins bon, souffle un analyste. Le FMI évoque des perspectives économiques « difficiles » dans les prochains mois et une croissance moins élevée pour 2024.



Selon un économiste, il fallait s’y attendre : les prévisions étaient fixées à 10 % du PIB il y a un an, rappelle-t-il, avant de descendre à 7 % en juin et 6 % aujourd’hui. Des chiffres qui interrogent sur les objectifs que le précédent régime avait communiqués au FMI.