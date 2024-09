Sénégal: les législatives anticipées du 17 novembre offrent un délai très court à une opposition affaiblie - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Sénégal: les législatives anticipées du 17 novembre offrent un délai très court à une opposition affaiblie Publié le samedi 14 septembre 2024 | RFI

© aDakar.com par SB

Installation de la nouvelle Assemblée nationale

Dakar, le 15 septembre 2017 - La 13e législature de l`Assemblée nationale a été installée. Le président Moustapha Niass a été réélu pour un mandat de 5 ans à la tête de l`institution parlementaire forte de 165 députés. Tweet

En prononçant la dissolution d’un Parlement jugé hostile, le président Bassirou Diomaye Faye espère que les Sénégalais vont lui donner les moyens institutionnels de mettre en œuvre la rupture qu’il a promise. Des législatives anticipées doivent donc se tenir le 17 novembre prochain. Un délai très court qui va nécessiter une série d’aménagements, comme la suspension du système de parrainages, et qui oblige pouvoir et opposition à se mettre rapidement en ordre de bataille.



Avec notre correspondante à Dakar, Léa-Lisa Westerhoff



C’est une opposition affaiblie qui s’apprête à entrer en campagne électorale au Sénégal. Affaiblie par l’échec à la dernière présidentielle et qui se cherche un nouveau leader, estime le professeur en sciences politiques, Moussa Diaw.