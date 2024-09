30 ans de l’Uemoa : session de formation des journalistes des États membres sur les chantiers de l’Union - adakar.com

30 ans de l'Uemoa : session de formation des journalistes des États membres sur les chantiers de l'Union
Publié le samedi 14 septembre 2024 | aDakar.com

En marge de la session de formation des journalistes des États membres sur les chantiers de l’Union, le Président de la Commission de l’Uemoa, Abdoulaye Diop a reçu en audience, les professionnels des médias des États membres, le 12 septembre 2024, au siège de l’Union à Ouagadougou.



M. Abdoulaye Diop a rappelé, au cours des échanges, l’importance des médias dans le processus d’intégration régionale. « Le rôle de la presse dans la vie économique et sociale de nos pays, de nos institutions, de nos organes, est important», a indiqué le président de la commission aux journalistes de la “Plateforme Médias Uemoa”.

Il en veut pour preuve « la qualité des différentes publications qui alimentent la revue de presse quotidienne reçues et qui constitue un outil important d’aide à la prise de décision », s’est-il réjoui.

Il a également salué le travail que font les médias pour accompagner l’Uemoa dans le cadre de la vulgarisation de ses activités pour la réalisation de l’intégration sous régionale.



Le Président Diop a réitéré l’engagement de la Commission à poursuivre le partenariat avec la plateforme et à l’accompagner dans ses activités.



Après les présentations d’usage des membres de la Plateforme Médias Uemoa, le coordonnateur Léonard Dossou a adressé ses remerciements au Président de la Commission pour renforcement des capacités des journalistes de l’espace communautaire malgré les contraintes budgétaires. « L’histoire retient que c’est sous votre mandature que les médias de l’espace communautaire ont eu la meilleure collaboration avec la Commission de l’UEMOA », a-t-il insisté.



En termes de perspective, relève Léonard Dossou, la Plateforme prévoit d’organiser en 2025 un colloque international sur la problématique de la contribution des médias au développement économique et social de l’espace communautaire. À cet effet, il a sollicité l’accompagnement de la Commission et le parrainage du Président.



Cette année la célébration du 30e anniversaire de la création de l’UEMOA est inscrite sous le thème de la résilience et dont les activités se poursuivent au niveau des États membres.



