La construction du port de Ndayane va bientôt démarrer, selon DP World

Sultan Ahmed Bin Sulayem, le président-directeur général du groupe DP World, a annoncé, vendredi, à Dakar, le démarrage imminent de la construction du port multifonction de Ndayane, dans le département de Mbour (ouest).



L’État du Sénégal a procédé en 2022 au lancement des travaux de ce port, qui sera implanté à environ 70 kilomètres de Dakar.



Cette infrastructure va servir à décongestionner le Port autonome de Dakar.



‘’Nous avons signé le contrat avec l’entrepreneur et nous prévoyons de débuter bientôt. Nous avons commencé quelques travaux par le passé. Cette fois-ci, il s’agira de travaux à grande échelle’’, a assuré Sultan Ahmed Bin Sulayem à la fin réunion avec le Premier ministre, Ousmane Sonko.



‘’J’ai eu une très bonne réunion avec le Premier ministre. Nous avons discuté et je l’ai informé de l’avancée du port de Ndayane, dont nous venons de signer le contrat de construction’’, a-t-il déclaré.



L’homme d’affaires a dit partager la ‘’vision’’ qu’ont les autorités sénégalaises de ce projet d’infrastructure aéroportuaire. ‘’Nous sommes une entreprise qui croit en l’économie du Sénégal, nous soutiendrons le gouvernement dans sa vision.’’



Le président-directeur général de DP World, l’un des principaux opérateurs portuaires du monde, a promis de ‘’répondre aux attentes du gouvernement’’, concernant la construction du port de Ndayane.



Il assure que ‘’le port de Ndayane sera l’un des principaux ports d’Afrique de l’Ouest’’.



‘’Le port est la porte d’entrée du pays […] Naturellement, lorsque vous disposez d’un port efficace et doté de grandes capacités, le pays va recevoir beaucoup de marchandises’’, a dit Sultan Ahmed Bin Sulayem.



Un parc industriel en construction près du port de Ndayane



Selon lui, le groupe DP World est fortement présent au Sénégal où il opère depuis dix-huit ans. ‘’Lorsque nous avons commencé au Sénégal, nous n’avions pas plus de 200 conteneurs. Aujourd’hui, nous en traitons plus de 800.000.’’



Sultan Ahmed Bin Sulayem signale que DP World est en train de construire un parc industriel à côté du port de Ndayane.



Ce sera à l’image de ce que le groupe aéroportuaire a fait à Dubaï, sa terre natale, au Royaume-Uni et ‘’dans de nombreux autres pays’’, a-t-il dit en parlant du même parc industriel.



Le président-directeur général de DP World a dit que de nombreuses grandes entreprises souhaitaient s’implanter au Sénégal en perspective de la construction du port de Ndayane’’.



La première pierre du port de Ndayane avait été posée le 3 janvier dernier par le président de la République de l’époque, Macky Sall.



