Lancement d’un radar météorologique contre les inondations - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Lancement d’un radar météorologique contre les inondations Publié le samedi 14 septembre 2024 | beninwebtv.com

© Autre presse par DR

La situation de la météo au Sénégal

Tweet

Au Sénégal, le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a lancé jeudi à Diamniadio (à 30 km de Dakar) la mise en service d’un radar météorologique pour lutter contre les inondations.



Ce radar permettra de prévoir les précipitations dans différentes zones, d’anticiper les mesures nécessaires et de lancer des alertes pour prévenir les risques d’inondations, comme l’a expliqué M. Dièye lors de la cérémonie. Il a souligné que cet outil est crucial pour intégrer la technologie au niveau des communautés, facilitant ainsi la vie quotidienne des populations.



De plus, il a précisé que le radar complète d’autres infrastructures et outils mis en place par les autorités pour mieux gérer les inondations.



Le radar, géré par l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie, fait partie du Projet de gestion intégrée des inondations au Sénégal, financé à hauteur de dix milliards de FCFA (soit 16,7 millions de dollars) par le Fonds vert pour le climat ainsi que par d’autres partenaires.