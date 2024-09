SENEGAL-ENVIRONNEMENT-DEVELOPPEMENT / Des épisodes pluvieux accompagnés d’orages durant la deuxième décade du mois de septembre - adakar.com

SENEGAL-ENVIRONNEMENT-DEVELOPPEMENT / Des épisodes pluvieux accompagnés d'orages durant la deuxième décade du mois de septembre Publié le vendredi 13 septembre 2024 | Agence de Presse Sénégalaise

© Agence de Presse Africaine par APANEWS

Les prévisions météorologiques annoncent des épisodes pluvieux accompagnés d’orages sur l’ensemble du territoire durant la deuxième décade du mois de septembre, avec une intensité plus accentuée au sud, au centre et sur le littoral.



”A la suite d’une pause, les activités pluvio-orageuses reprendront sur tout le territoire national durant la période du 14 au 16, avec des épisodes plus intenses au Sud, au Centre et sur le littoral”, a indiqué Youssouf Mandiang, observateur à l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim).



Il s’exprimait, jeudi, lors d’une réunion du Groupe de travail pluridisciplinaire (GTP) national, en mission de terrain avec les points focaux de Ziguinchor sur les activités agrométéorologiques.



A Ziguinchor, l’arachide est en gynophorisation, le maïs en début d’épiaison, le mil-sorgho et le riz de plateau en montaison, le riz de bas-fond en pleine reprise, le niébé et la patate douce au stade de pleine ramification, et le manioc en bourgeonnement.



La situation phytosanitaire renseigne que 250 hectares sont prospectés durant cette première décade de septembre dans la commune de Adéane, plus précisément à Baghagha et sur l’axe Ziguinchor-Mpack, dans les villages de Faghote et Mandina Thierno.



”Aucune nouvelle infestation n’a été observée. Nous suivons toujours l’évolution du criquet puant (zonocerus variegatus) dans les villages de Fanghote et de Mandina Thierno”, a assuré Maty Thiam, du service de l’élevage. Elle signale que les conditions sont toujours favorables aux foreurs de tiges et demande aux producteurs de rester vigilants.



Le représentant du Commissariat à la sécurité alimentaire a indiqué qu’au cours de la première décade du mois de septembre, les prix des différentes spéculations n’ont pas subi de variation notable. En termes de disponibilité, le marché affiche un bon niveau d’approvisionnement des stocks.



Les Eaux et Forêts ne sont pas en reste, car ”les activité de reboisement se poursuivent dans les communes de Ziguinchor et de Enampore avec la réalisation de plantations massives au niveau des écoles, des quartiers et d’autres services publics et des plantations linéaires au niveau des axes routiers’’.



Pour le secteur de la pêche, les collectes de données sur les débarquements indiquent que 166 360 kg de poissons sont débarqués pour une valeur commerciale estimée à 111 597 450 francs Cfa. Les espèces dominantes sont l’ethmalose, le barracuda et la sole longue.



Selon les mêmes statistiques, 12 252 kg de crustacés ont été débarqués pour une valeur commerciale estimée à 32 672 300 francs Cfa.



Le service de la pêche mène un suivi du programme de renouvellement annuel des permis de pêche artisanale.



Le GTP regroupe plusieurs secteurs d’activités, notamment les services de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche, du Commissariat à la sécurité alimentaire (CSA), l’hydraulique, la santé, l’Agence nationale de conseil agricole et rural (Ancar), la presse, le Centre de suivi écologique (CSE), entre autres.



