News Économie Article Économie SENEGAL-ECONOMIE / Finances publiques : le chef de l’État s’engage à ‘’situer les responsabilités’’ de la gestion des ex-dirigeants Publié le vendredi 13 septembre 2024 | Agence de Presse Africaine

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a promis, jeudi, de faire en sorte que ‘’les responsabilités [soient] situées à tous les niveaux de la chaîne administrative et politique’’, concernant la gestion des finances publiques par les ex-dirigeants du pays.



Un audit mené par la Cour des comptes a dévoilé une ‘’détérioration grave’’ des finances publiques, selon M. Faye.



‘’Les manquements notés ont entraîné une détérioration grave du cadre des finances publiques de notre pays […] D’ores et déjà, je tiens à assurer que les responsabilités seront situées à tous les niveaux de la chaîne administrative et politique’’, a-t-il déclaré dans un discours adressé à la nation.



M. Faye a parlé d’un audit de la Cour des comptes ayant dévoilée ‘’une gestion publique empreinte de légèretés’’, lesquelles ‘’ont occasionné des dérapages volontairement cachés dans la gestion des finances publiques, avec une évolution incontrôlée de la masse salariale, de la dette et des intérêts de la dette’’.



Il a déploré ‘’une non-maîtrise des subventions et un dérapage dans les tirages sur ressources extérieures’’, en parlant de la manière dont Macky Sall, son prédécesseur, et les collaborateurs de ce dernier se sont occupés des finances publiques.



‘’Le gouvernement, après des échanges avec les partenaires techniques et financiers, reviendra largement sur le sujet, et le rapport approuvé par la Cour des comptes fera l’objet d’une publication’’, a annoncé le chef de l’État.



