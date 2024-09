Afrobasket U18 : Le Sénégal sort l’Égypte et valide sa qualification pour les 1/2 finales. - adakar.com

Afrobasket U18 : Le Sénégal sort l'Égypte et valide sa qualification pour les 1/2 finales. Publié le vendredi 13 septembre 2024

Les Lionceaux ont livré un match héroïque face à une vaillante équipe égyptienne, championne en titre de la catégorie, qu’ils ont fini par battre sur le score de 68 à 61.

Malgré la hargne des Egyptiens, très adroits dans les tirs à mi-distance et décidés à aller au bout pour défendre leur titre.



Les Lionceaux gagnent avec beaucoup de maîtrise et d’engagement, qui ont mené au score durant tous les quarts temps. Un match qu’ils remportent logiquement.



Les poulains de Parfait Adjivon ouvrent donc la succession de l’Egypte et passent en demi-finale. Cheikh Bitèye est le meilleur scoreur du match avec 23 points.