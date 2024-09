Le Sénégalais Abdourahmane DIALLO confirmé Directeur général du Fonds de Solidarité Africain (FSA) - adakar.com

Économie Le Sénégalais Abdourahmane DIALLO confirmé Directeur général du Fonds de Solidarité Africain (FSA) Publié le vendredi 13 septembre 2024

© Autre presse par DR

Le Sénégalais Abdourahmane DIALLO confirmé Directeur général du Fonds de Solidarité Africain (FSA)

Le Sénégalais Abdourahmane DIALLO confirmé Directeur général du Fonds de Solidarité Africain (FSA) Au terme d’un long processus d’appel à candidatures, de sélection et d’audition devant les administrateurs, notre compatriote Abdourahmane Diallo a été confirmé au poste de Directeur général du Fonds de Solidarité Africain (FSA). Le cadre sénégalais assurait l’intérim depuis le décès en juin 2023 de son prédécesseur, le Malien Ahmadou Abdoulaye Diallo. Pièce maîtresse du FSA sur ces dernières années en tant que Directeur Central en Charge des Finances, numéro 2 du Fonds, Monsieur DIALLO avait en charge la mobilisation des ressources et l’élargissement de la base actionnariale du FSA. Il a été le principal artisan de la certification du Fonds à la norme ISO 9001 Version 2015. Il a également mené l’Institution à la notation Financière Internationale. Le Fonds bénéficie actuellement d’une notation financière Investment Grade délivrée par Moody’s et d’une notation Régionale AAA (WU) assignée par GCR West Africa –