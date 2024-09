Bassirou Diomaye Faye acte la dissolution de l’Assemblée nationale - adakar.com

Bassirou Diomaye Faye acte la dissolution de l'Assemblée nationale Publié le vendredi 13 septembre 2024 | seneweb

C’est acté ! L’Assemblée nationale est dissoute, ce jeudi 12 septembre, soit deux années, jour pour jour, après la prise de fonction des députés. Le président de la République en a décidé par décret signé ce jour.



L’idée d’une dissolution de l’Assemblée nationale est fortement agitée, notamment du côté du pouvoir, depuis l’avènement de Bassirou Diomaye Faye à la tête de la magistrature suprême. Mais la première annonce officielle a été faite par le Premier ministre, Ousmane Sonko, aussitôt après le rejet du projet de loi de révision de la constitution visant à dissoudre le Haut conseil des collectivités territoriales (Hcct) et le Conseil économique, social et environnemental (Cese).



« Je puis vous assurer qu’il n’y aura pas de motion de censure d’ici au 12 [septembre]. Et que le 12, s’il plaît à Dieu, ces gens auront autre chose à faire que d’être députés à l’Assemblée nationale », a déclaré le chef du gouvernement, en marge d’une activité au sein de la primature, le 4 septembre dernier.