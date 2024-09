Projet régional d’accès à l’électricité hors-réseau (ROGEAP) : les normes harmonisées des produits solaires au menu d’un atelier à Abidjan - adakar.com

Projet régional d'accès à l'électricité hors-réseau (ROGEAP) : les normes harmonisées des produits solaires au menu d'un atelier à Abidjan

Dans la mise en œuvre du Projet régional d’accès à l’électricité hors-réseau (ROGEAP), les experts de la CEDEAO ont entamé une campagne de sensibilisation et de renforcement des capacités des acteurs sur les normes harmonisées pour les produits solaires dans les pays concernés. En Côte d’Ivoire, cette campagne a lieu au cours d’un atelier organisé dans un grand hôtel d’Abidjan les 12 et 13 septembre 2024.



Cet atelier, qui rassemble plus d’une vingtaine de participants des différents corps de métier impliqué, s’est déroulé sous les auspices de la Direction de l’Énergie, dont le premier responsable a procédé à son ouverture.



M. Ehouman Kalifa Narcisse, Directeur général de l’Énergie, a, en effet, rappelé l’adoption en juillet 2023 par la CEDEAO de deux normes sur les produits solaires pour le ROGEAP. Il s’agit d’une première norme définissant les recommandations pour la qualité des produits solaires autonomes, et d’une seconde norme établissant les méthodes de tests en laboratoire. Selon M. Narcisse Ehouman, ces normes sont, non seulement, des piliers pour s’assurer la performance des technologies solaires, mais aussi des outils indispensables pour sécuriser la confiance des consommateurs et des investisseurs. Aussi, l’atelier organisé répond à l’objectif de s’assurer que ces normes sont bien connues et appliquées par les autorités, mais aussi les parties prenantes nationales.



Au passage, le Directeur général de l’Énergie a souligné l’engagement de la Côte d’Ivoire à favoriser un accès équitable et universel à l’électricité, conformément à ses objectifs de développement durable et à ses engagements internationaux. Il a salué, à cet effet, les opportunités offertes par le ROGEAP dans la dynamique de la politique énergétique de la CEDEAO visant un accès universel à l’électricité d’ici 2030.



L’atelier apparait ainsi essentiel pour lui afin d’affiner les stratégies et garantir que les normes définies soient effectivement mises en œuvre pour permettre aux populations des zones rurales de bénéficier d’une énergie propre, abordable et de qualité





Le ROGEAP, qui vise à accroître l’accès à l’électricité dans les 15 pays de l’espace CEDEAO et quatre pays non membres de l’organisation sous-régionale, repose sur la mise en place de normes strictes et harmonisées pour garantir la qualité et la fiabilité des solutions solaires hors réseau. L’atelier de sensibilisation et de renforcement des capacités initié dérive, selon les experts de la CEDEAO de la recommandation portant sur la protection des consommateurs mais également pour favoriser les investissements. Cet atelier national se poursuivra dans chacun des pays concernés pour une mise à niveau global de tous les acteurs engagés dans le ROGEAP.



