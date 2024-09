Maouloud: le chef de l’État rend une Visite de courtoisie au Khalife général des Tidianes à Tivaouane - adakar.com

Maouloud: le chef de l'État rend une Visite de courtoisie au Khalife général des Tidianes à Tivaouane
Publié le jeudi 12 septembre 2024

© Présidence par PMD

Visite de courtoisie du chef de l`État à Tivaouane en prélude au Maouloud

Dakar, le 12 septembre 2024- Le président de la République Bassirou Diomaye Faye a rendu une visite de courtoisie au Khalife général des Tidianes en prélude à la célébration du Maouloud. Tweet

Le président de la République Bassirou Diomaye Faye a rendu visite, ce jeudi 22 septembre 2024, au Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour à quelques jours de la célébration du Gamou (Maouloud), célébrant la naissance du prophète de l’islam.



Cette visite de courtoisie du chef de l’État s’inscrit dans une longue tradition. En compagnie de son épouse et de plusieurs membres du gouvernement, le président Bassirou Diomaye Faye a eu droit à un accueil chaleureux dans la cité religieuse de Tivaouane.



Les autorités administratives de la région de Thiès et du département de Tivaouane étaient par ailleurs présentes à l’accueil du Chef de l’État à la résidence du Khalife général des Tidianes.



Au cours de sa rencontre avec le Khalife Serigne Babacar Sy Mansour et se la famille de Seydi El Hadji Malick Sy, le président Faye a réaffirmé son engagement à renforcer et à accompagner les confréries religieuses, considérées comme le socle de la société sénégalaise.



Le chef de l’État a également annoncé la mise en place très prochainement d’une direction des affaires religieuses.



Le président Bassirou Diomaye Faye a souligné l’importance de la direction des affaires religieuses pour l’enrôlement et l’implication des foyers religieux dans la gestion du pays.



Dans un contexte marqué par un regain des drames de l’émigration clandestine avec la tragédie à Mbour, le président de la République a demandé au Khalife général des Tidianes son appui dans la sensibilisation des jeunes aux dangers de l’émigration clandestine. Il a ainsi sollicité des prières auprès du khalife général des Tidianes.



Cette visite du président Bassirou Diomaye Faye à Tivaouane survient au lendemain du déplacement effectué à Médina Baye et à Léona Niassène. Des visites qui s’inscrivent toujours en prélude à la célébration du Maouloud.



Makhtar C.