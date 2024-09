Nouveau régime: « L’Etat-Pastef » en gestation - adakar.com

Nouveau régime: « L'Etat-Pastef » en gestation
Publié le jeudi 12 septembre 2024 | Rewmi

"L'aide alimentaire : les faux comptes de Mansour FAYE dans une mare de sueur froide" (Par Pastef)

Le Ministre de la Santé et de l’action sociale (Msas), Dr Ibrahima Sy, a mis en avant le fait qu’avant de recruter quelqu’un, il regarde s’il est du Pastef ou pas. En réalité, c’est un secret de polichinelle. Alioune Tine avait déjà mis en garde et ceci à maintes reprises, contre « l’Etat-Pastef », en gestation.

Dame Mbodj et bien d’autres y compris certains journalistes ont défendu cette idée de la primauté d’embauche dont doivent bénéficier les cadres et militants du parti dirigé par le Premier ministre Ousmane Sonko. En somme, Dr Sy n’a fait que dire ce qui se passe.



Sans pouvoir attester s’il s’agit d’instructions ou pas venant des dirigeants du parti, nous pouvons aisément constater que ce sont les membres de ce dernier qui bénéficient largement des postes et ceci à tous les niveaux. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’ils sont tous partis à l’assaut des responsables pour déposer leurs CV. Ils se bousculent d’ailleurs devant les bureaux des hauts responsables et ne cessent de les appeler ou de chercher leurs numéros de téléphone.



Au demeurant, nous savons tous que c’est un reflexe naturel de faire confiance, en priorité, à ceux qui vous ont accompagné dans la lutte. Tous les régimes et tous les partis politiques ont eu ce réflexe. Toutefois, Sonko et Diomaye ne devaient pas faire de même. Parce que tout simplement, ils avaient promis la rupture.



Pis, ils étaient tellement convaincus de pouvoir faire autrement qu’ils avaient fermement promis de procéder à un appel à candidatures. Mais, il ne sert à rien d’accabler le Docteur Sy. Il a dit, tout haut, ce que tout le monde dit tout bas. Il a trahi un secret qui est devenu de polichinelle. Parce que tout le monde le sait.



Néanmoins, le fait de mettre en place une gestion clanique n’est rien d’autre que du clientélisme. Car, contrairement à ce que soutient le Ministre dans sa tentative de se justifier, si à compétence égale, vous prenez quelqu’un du Pastef, vous risquez également d’écarter toute personne soupçonnée d’avoir servi l’ancien régime.



Or, la vocation de tout fonctionnaire est de servir le régime en place jusqu’à ce qu’il soit remplacé. Et si on suit la logique pastéfienne, tous les fonctionnaires seront aujourd’hui en sursis parce que pouvant être taxés de collaborationnisme avec le régime de Macky Sall.







Assane Samb

