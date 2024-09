Drame de l’immigration: Le président Faye promet de traquer les convoyeurs - adakar.com

Drame de l'immigration: Le président Faye promet de traquer les convoyeurs Publié le jeudi 12 septembre 2024 | Rewmi

Le chef de l’Etat, Bassirou Diomaye Faye a effectué, ce mercredi, le déplacement à Mbour où des familles restent sans nouvelles de leurs proches suites au chavirement d’une pirogue en partance pour l’Espagne avec le phénomène de Drame de l’immigration: Le président Faye promet de traquer les convoyeurs clandestine . Sur place, le président de la République a manifesté sa volonté de traquer les convoyeurs de migrants et l’installation d’un numéro vert.

Présent sur la petite côte ce mercredi pour s’enquérir de la situation et présenter ses condoléances aux familles endeuillées suite à un chavirement d’une pirogue qui a fait plusieurs dizaines de morts et de nombreux disparus, le président de la république Bassirou Diomaye Faye a annoncé une traque contre les convoyeurs, les organisateurs des voyages clandestins vers l’Europe. Il a invité par ailleurs les populations à la collaboration avec le numéro vert qui sera mis en place pour dénoncer les convoyeurs et promet une récompense s’il le faut. Mais avant tout, il a tenu à exprimer toute sa solidarité et sa compassion à l’endroit des familles éplorées. « C’est avec une grande tristesse que je me trouve ici aujourd’hui », a-t-il déclaré, avant de présenter ses condoléances à la Nation entière face à la tragédie et aux familles endeuillées.



A l’intention des réseaux qui organisent ces voyages périlleux vers l’Europe, le chef de l’Etat a annoncé que la traque sans répit va se poursuivre et va s’intensifier dès à présent. « Ces vendeurs d’illusion qui embarquent les jeunes face à leur souffrance, de manque de travail, qui espèrent trouver une vie meilleure en Europe jusqu’à mettre tous leurs biens au péril de leur vie.



Le gouvernement va les traquer et les sanctions seront lourdes pour eux. Parce que ce drame ne peut plus continuer », a promis le président Faye. De plus, invitant les populations à la collaboration, il annonce qu’un numéro vert sera mis en place pour ceux qui voudront alerter et dénoncer les convoyeurs. Pour rappel, le dimanche 08 septembre une pirogue transportant environ 200 candidats à l’émigration irrégulière a chaviré entre 17 heures à 18 heures au large de Mbour, ville qu’elle avait quittée vers 15 heures.



Plus d’une trentaine de corps a été repêchée depuis le début des recherches lancées par la Marine nationale accompagnée d’un avion de patrouille maritime espagnol. Trois passagers ont survécu au naufrage. Les recherches se poursuivent et hier trois nouveaux corps ont été découverts à Somone.







ROSITA MENDY