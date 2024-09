Mbour : Les préparatifs du voyage en Espagne et le film du naufrage - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Mbour : Les préparatifs du voyage en Espagne et le film du naufrage Publié le jeudi 12 septembre 2024 | Rewmi

© Autre presse par DR

Une pirogue de migrants échoue sur la corniche-ouest de Dakar

Tweet

Cheikh Sall confie avoir embarqué 88 passagers. Seulement au moment de regagner la grande pirogue stationnée en haute mer, d’autres personnes, informées du voyage, seraient montées à bord, sans bourse délier.



Parmi les passagers sous sa responsabilité, le capitaine compte des membres de sa famille, dont 4 de ses enfants, des voisins de son quartier Thiocé Est.



Revenant sur les péripéties du voyage avorté, le capitaine fait savoir que quelques instants après leur départ, vu le nombre important de passagers, la pirogue a commencé à tanguer sur l’eau.



Un déséquilibre dû donc à une surcharge et une mauvaise répartition à bord. Ainsi le pire n’a pu être évité, 5 kilomètres après avoir quitté Mbour.



Même après le chavirement, Cheikh Sall confie avoir tenté de sauver ses clients en leur donnant des bidons à quoi s’accrocher. Ce n’est que par la suite qu’il a nagé jusqu’au rivage, avant de regagner son domicile.



Pour ce qui est des préparatifs du voyage, le capitaine Cheikh Sall indique avoir acheté un moteur hors-bord de 40 chevaux à 2,6 millions de Fcfa, de l’essence sous douane à 3 millions de Fcfa et des bidons vides à 900 000 Fcfa, pour, d’après lui, stocker cette grande quantité de carburant.



Il indique avoir également acheté de la nourriture à hauteur de 900 000 Fcfa pour les passagers et remis à ses deux épouses 2,4 millions de Fcfa pour leur dépense quotidienne.



Pour ce qui est de la somme octroyée aux marabouts censés conjurer le mauvais sort, Cheikh Sall confier ignorer le montant exact. «Je fréquentais tant de marabouts que je ne suis plus en mesure de dire la somme d’argent que je leur ai remise», confesse-t-il.