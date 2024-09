Crise migratoire, Accidents tous azimuts: Diomaye sollicite des prières auprès de Cheikh Mahi Niass - adakar.com

News Politique Article Politique Crise migratoire, Accidents tous azimuts: Diomaye sollicite des prières auprès de Cheikh Mahi Niass Publié le jeudi 12 septembre 2024 | Rewmi

Le chef de l’Etat Bassirou Diomaye, en visite de courtoisie à Kaolack en prélude au Gamou, a réitéré son attachement à Baye Niass. Dans son discours, il a salué le rôle important que jouent les foyers religieux avant de solliciter des prières pour un pays de paix.

Il était attendu dans la ville de Kaolack en particulier dans la cité religieuse de Médina Baye. A son arrivée, Bassirou Diomaye Faye s’est rendu à l’esplanade « Mawlidoul Nabi » de la grande mosquée de Médina Baye, où il a été accueilli par l’imam ratib de la Faydatou Tidjania, Cheikh Tidiane Alioune Cissé. Il a, par ailleurs, sollicité des prières à l’endroit du guide religieux, dans un contexte où l’on note des accidents meurtriers, la crise migratoires entre autres. Bref, des évènements malheureux survenus dernièrement dans le pays. « Nous serons dans tous les foyers religieux pour prêcher la bonne parole et que le pays soit sur les rampes du développement. Mais nous sollicitons des prières car ce pays traverse des difficultés relatives à la crise migratoire, les accidents de la route entre autres. Il est de notre responsabilité d’apporter des solutions idoines. Et nous allons assumer entièrement cette responsabilité », a-t-il plaidé.



Bassirou Diomaye Faye a profité de cette occasion pour réaffirmer son amour à l’endroit de Baye Niass et sa famille : « nous aimons Baye Niass d’un amour sincère, et cela, depuis très longtemps. Nous l’aimons pour son patriotisme et son panafricanisme mais encore ses enseignements pour la Faydha qu’il a partagés au-delà des frontières », a-t-il indiqué. « Nous croyons fermement que les recommandations divines sont des voies sûres qui peuvent aider à avoir des citoyens modèles, capables de bâtir une nation. Nous assumons des relations solides entre l’Etat et les familles religieuses », a ajouté le chef de l’Etat. Selon Bassirou Diomaye Faye, il existe une jonction entre les religieux et la République, et cette position est assumée.



Pour le chef de l’Etat, la laïcité ne signifie pas la neutralité de l’Etat vis-à-vis de la religion. Car dans un pays, dit-il « où nous avons 90% de musulmans et 10% d’adeptes d’autres religions, nous pouvons dire que nous avons une population croyante à 100%. Ainsi, la liberté de culte, garantie par la Constitution à tous les citoyens, doit être sauvegardée et facilitée par l’Etat. » Il en appelle au respect de la Constitution et avec un accompagnement des autorités. « En ce qui concerne les infrastructures au sein de la ville sainte, ce dernier a promis un accompagnement sans faille de la part du Gouvernement.



Cheikh Mahi Niass, dans son discours empreinte de courtoisie, a laissé entendre : « votre mission reste noble car vous êtes le président de tous les sénégalais au moment où l’on prépare le Gamou », avant de lui exposer les différentes activités auxquelles s’adonnent les populations de la cité ayant trait à l’agriculture en particulier. Le Président Diomaye Faye est attendu à Tivaouane aujourd’hui dans la matinée.



MOMAR CISSE