Une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux le montre affirmant privilégier les membres de son parti, Pastef, dans l’examen des CV. Face à la controverse, il a rapidement réagi, clamant que ses paroles ont été sorties de leur contexte.

Le ministre de la Santé Ibrahima Sy se retrouve au cœur d’une polémique après la diffusion d’une vidéo sur les réseaux sociaux. Dans ces images filmées lors d’une intervention publique, on entend le ministre déclarer donner systématiquement sa priorité aux candidatures issues du parti Pastef lorsqu’il reçoit des CV. Il évoque également sa stratégie politique pour recruter des militants.



Ces propos ont rapidement suscité une vague d’indignation. Face à l’ampleur prise par l’affaire, Ibrahima Sy a tenu à réagir sur les réseaux sociaux. Il affirme ce mardi 10 septembre 2024 que ses propos ont été sortis de leur contexte, la vidéo ne reprenant qu’une portion de sa discussion avec des militants de Pastef à Kanel.



Dans sa mise au point, le ministre rappelle son parcours d’universitaire et de cadre sénégalais guidé par des valeurs transcendant les considérations politiques. S’il est ministre aujourd’hui, c’est grâce à son engagement au sein de Pastef. Toutefois, il clarifie que dans son cabinet, les recrutements reposent uniquement sur les compétences, l’expérience et les aptitudes des candidats.



Ibrahima Sy nuance néanmoins qu’à compétence égale, il ne voit pas d’inconvénient à promouvoir un cadre de Pastef méritant. Il assure que les nominations au ministère ont toujours privilégié les compétences, au bénéfice également de cadres extérieurs au parti.