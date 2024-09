Sénégal: Bassirou Diomaye Faye pourrait rapidement dissoudre l’Assemblée - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Sénégal: Bassirou Diomaye Faye pourrait rapidement dissoudre l’Assemblée Publié le jeudi 12 septembre 2024 | RFI

© Autre presse par Dr

Le Président Bassirou Diomaye Faye participera au 15e Sommet de l`OCI à Banjul

Tweet

Depuis cinq mois et son arrivée au pouvoir, le président sénégalais doit composer avec une chambre acquise à l’opposition. Mais à partir de ce jeudi 12 septembre, il est en droit d’appeler à des législatives anticipées.



Le président du Sénégal devrait donc dissoudre l’Assemblée nationale dans les prochaines heures pour corriger la discordance actuelle. Bassirou Diomaye Faye a été élu dès le premier tour par plus de 54% des électeurs sénégalais mais il n’a pas la majorité au Parlement dominé par le camp de l’ex-président Macky Sall.



Dans ce contexte, comment incarner au plus vite la rupture consacrée par les urnes à travers des nouvelles lois face à une Assemblée nationale hostile ? Les Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité, (Pastef), le parti du président, n’a en effet que 23 députés sur 165 au Parlement. Et même en y ajoutant ses alliés de la coalition Yewwi Askan Wii, il ne peut compter que sur une quarantaine de parlementaires face à la coalition Benno Bokk Yakaar de l’ex-président Macky Sall qui a la majorité absolue depuis les législatives de 2022.