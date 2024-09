Drame de l’émigration irrégulière à Mbour: Bassirou Diomaye Faye rappelle aux jeunes la “valeur inestimable“ de leurs vies - adakar.com

Drame de l'émigration irrégulière à Mbour: Bassirou Diomaye Faye rappelle aux jeunes la "valeur inestimable" de leurs vies Publié le jeudi 12 septembre 2024

Émigration clandestine : Bassirou Diomaye Faye sur les lieux du drame à Mbour

Mbour, le 12 septembre 2024 - Le président de la République Bassirou Diomaye Faye s`est rendu à Mbour quelques jours après le naufrage d`une pirogue de migrants pour exprimer les condoléances de la Nation. Tweet

Face à l’ampleur du drame, le chef de l’État s’est rendu, mercredi, à Mbour, cette cité de la petite côte sénégalaise, endeuillée depuis le naufrage dimanche d’une pirogue de migrants.



Les premiers témoignages ont fait état d’un pirogue avec plus de 100 personnes. Pour l’heure, les recherches des personnes disparues n’ont permis de retrouver qu’une quarantaine de corps sans vie.



Des rescapés, une vingtaine, ont été secourus par la Marine mais également par des pêcheurs présents dans les parages.



À Mbour, le président de la République Bassirou Diomaye Faye a exprimé à la nation toute sa douleur et sa solidarité envers les familles qui ont perdu leurs proches dans le naufrage d’une pirogue au large de Mbour, ainsi qu’à l’ensemble du peuple sénégalais.



"Après le drame insupportable de l’émigration clandestine qui a frappé le pays, le Sénégal est en deuil.

Je me tiens aux côtés des familles endeuillées et réaffirme notre engagement à démanteler les filières de migration qui exploitent nos enfants", a déclaré le chef de l’État



Devant la mer où le drame s’est joué, le président de la République a réitéré l’urgence d’agir contre un fléau que rien ne justifie.



Cinq mois après son accession au pouvoir, Bassirou Diomaye Faye se trouve, comme son prédécesseur, confronté à la lancinante question de l’émigration clandestine.



Aux jeunes qui se trouvent séduits par le mirage d’un voyage dans la Méditerranée, le président Bassirou Diomaye Faye a promis d’œuvrer à leur offrir une perspective d’avenir.



"Votre vie a une valeur inestimable. Vous avez un rôle central à jouer dans l’avenir de notre pays. Nous sommes résolus à vous offrir des opportunités réelles et dignes, ici, chez vous, pour que plus jamais cette mer ne devienne un cimetière pour nos enfants", a indiqué Bassirou Diomaye Faye.



Déjà, le chef de l’État promet de tout mettre en œuvre avec son gouvernement pour traquer sans répit et sanctionner avec la plus grande sévérité les acteurs qui organisent ces convois de la mort.



Makhtar C.