SENEGAL-INSTITUTIONS-RELIGIONS / Il incombe à l’État d’‘’apporter des solutions idoines’’ aux drames de la migration, déclare le chef de l’État

Le président Bassirou Diomaye Faye

Il revient à l’État d’‘’apporter des solutions idoines’’ aux problèmes à l’origine des récents ‘’évènements malheureux’’ survenus dans le pays, a déclaré le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, mercredi, à Kaolack (centre), en promettant d’‘’assumer entièrement cette responsabilité’’.



‘’Concernant les évènements malheureux survenus dans le pays, avec des situations douloureuses pour nous, il est de notre responsabilité d’apporter des solutions idoines. Et nous allons assumer entièrement cette responsabilité’’, a soutenu M. Faye.



Le chef de l’État s’exprimait au cours d’une visite de courtoisie rendue à Cheikh Mouhamadoul Mahi Ibrahima Niass, le khalife de Médina Baye, dans la commune de Kaolack.



Cette visite du président de la République a eu lieu en prélude à la célébration, dimanche, du Mawlid, l’anniversaire de la naissance du prophète Mohamed.



En parlant d’évènements malheureux, il fait allusion au naufrage à l’origine de la mort de dizaines de personnes, dimanche, à (Mbour), et à l’accident de la route ayant fait au moins 16 morts, lundi, dans le département de Bambey (centre).



‘’Je réaffirme ma satisfaction totale d’être venu à Médina Baye pour ce que représente Cheikh Ibrahima Niass, pour l’estime et la considération que j’ai pour sa famille qui, aujourd’hui, est sous la tutelle de Cheikh Mouhamadoul Mahi Ibrahima Niass’’, a dit Bassirou Diomaye Faye.



Le président de la République a assuré le guide religieux de Médina Baye de sa volonté de travailler au raffermissement des liens entre les communautés religieuses du pays.

‘’Nous avons pour ambition, dans les prochaines semaines, de nommer une personnalité […] qui ira dans tous les foyers religieux afin de s’entretenir avec eux de tout ce que nous avons comme vision’’, a promis M. Faye.



‘’Il s’agira aussi de faire en sorte que l’État réalise tout ce qu’il a prévu pour ces foyers religieux’’, a-t-il dit.



Le chef de l’État affirme qu’il souhaitait rendre visite au khalife de Médina Baye depuis longtemps, ce qu’il n’a pas pu faire à temps en raison, dit-il, de ses charges républicaines et de l’absence du Sénégal, pendant un moment donné, de Cheikh Mouhamadoul Mahi Ibrahima.



‘’J’ai toujours voulu venir ici afin de solliciter de lui des prières pour le développement du Sénégal, la paix au Sénégal’’, a poursuivi Bassirou Diomaye Faye.



Il a évoqué la dimension spirituelle de Médina Baye et de son fondateur, Cheikh Ibrahima Niass (1900-1975).



Le chef de l’État a rappelé les enseignements et la contribution ‘’incommensurable’’ de ce dernier à la communauté musulmane. Il a salué, s’agissant du défunt guide religieux, ‘’le patriotisme, le panafricanisme, ainsi que les connaissances […] qu’il nous a léguées’’.



‘’Nous étions convaincus, avant d’être au pouvoir, de notre foi en Dieu. Nous le sommes davantage aujourd’hui et sommes persuadés que la religion occupe une place très importante dans le développement d’un pays, parce que la foi est au début de toute chose’’, a-t-il dit.



‘’Nous avons la responsabilité de montrer suffisamment de respect, de considération et de soutien sans faille à tous les chefs religieux qui ont la responsabilité de poursuivre l’œuvre de leurs devanciers’’, a poursuivi le président de la République. ‘’Ils ont une lourde mission. Nous avons l’obligation de les assister, nous qui incarnons le pouvoir temporel.’’



Bassirou Diomaye Faye a ajouté : ‘’Notre conception de la laïcité ne dit pas que l’État n’a rien à voir avec la religion. Si on est président de la République d’un pays dont […] les 90 % de la population sont d’obédience musulmane, on doit savoir que les 10 % restants ont d’autres croyances. J’estime que les 100 % sont tous des croyants.’’



M. Faye est d’avis que la liberté de culte, qui est garantie par la Constitution sénégalaise, doit être respectée.



Il a promis de prendre les dispositions nécessaires pour la construction d’infrastructures pouvant accueillir les milliers de pèlerins venant de nombreux pays à Médina Baye pour la célébration du Mawlid.



Le chef de l’État a demandé au khalife de Médina Baye de prier pour lui, pour la réussite de sa mission et celle du gouvernement, pour le peuple sénégalais aussi.



‘’Si le pays est stable, que tout est fait dans le ‘jub, jubal, jubanti’ que nous appelons de tous nos vœux, les difficultés, pour l’essentiel, seront aplanies dans les plus brefs délais’’, a assuré le président de la République.



