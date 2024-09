Sénégal: face à une opposition majoritaire, Bassirou Diomaye Faye pourrait vite dissoudre l’Assemblée - adakar.com

Au Sénégal, une dissolution de l’Assemblée nationale pourrait arriver d’ici peu. Depuis cinq mois et son arrivée au pouvoir, le président Bassirou Diomaye Faye doit composer avec une chambre acquise à l’opposition. Mais à partir de ce jeudi 12 septembre, il est en droit d’appeler à des législatives anticipées.



Le président du Sénégal devrait donc dissoudre l’Assemblée nationale dans les prochaines heures pour corriger la discordance actuelle. Bassirou Diomaye Faye a été élu dès le premier tour par plus de 54% des électeurs sénégalais mais il n’a pas la majorité au Parlement dominé par le camp de l’ex-président Macky Sall.



Dans ce contexte, comment incarner au plus vite la rupture consacrée par les urnes à travers des nouvelles lois face à une Assemblée nationale hostile ? Les Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité, (Pastef), le parti du président, n’a en effet que 23 députés sur 165 au Parlement. Et même en y ajoutant ses alliés de la coalition Yewwi Askan Wii, il ne peut compter que sur une quarantaine de parlementaires face à la coalition Benno Bokk Yakaar de l’ex-président Macky Sall qui a la majorité absolue depuis les législatives de 2022.



Opposition majoritaire

Et cette opposition majoritaire a déjà montré sa capacité de faire blocage aux projets de lois proposé par le pouvoir comme on a pu le voir fin juin lors du débat d’orientation budgétaire. Boycotté par l’opposition, il a donc été annulé. Lundi dernier encore, la proposition de supprimer deux institutions jugées budgétivore par les autorités a été rejetée par l’opposition majoritaire au Parlement.