Sénégal : le président Faye présente ses condoléance à Mbour - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Sénégal : le président Faye présente ses condoléance à Mbour Publié le jeudi 12 septembre 2024 | Agence de Presse Africaine

© aDakar.com par Dr

Lancement du satellite GAINDESAT-1A: Le président Diomaye Faye salue l`avancé technologique sénégalaise et exprime sa fierté aux ingénieurs

Tweet

Le président Diomaye Faye était à Mbour pour compatir avec les familles des victimes, suite au chavirement, dimanche, d’une pirogue transportant des candidats à la migration irrégulière, faisant une trentaine de morts.



Après une visite à Kaolack auprès de guides religieux de la famille Niasse, une branche importante de la confrérie soufie des tidianes, le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, s’est rendu ce mercredi 11 septembre à Mbour, sur la petite côte.



Cette visite fait suite au tragique naufrage d’une pirogue survenu dimanche 8 septembre et qui a coûté la vie à 26 candidats à la migration irrégulière, selon la Marine nationale. Rallongeant la liste des drames liés à la migration irrégulière, un fléau qui continue de toucher de nombreuses familles sénégalaises.



Dans son discours, le chef de l’exécutif sénégalais a réaffirmé la détermination de l’État à traquer sans répit et sanctionner avec la plus grande sévérité les acteurs qui organisent ces convois de la mort.



Lors du Conseil des ministres du mardi 10 septembre, le président Faye s’était incliné devant la mémoire des victimes de ce naufrage, exprimant toute sa compassion. Il avait également associé à cet hommage les victimes de l’accident tragique survenu dans la région de Diourbel, où un accident de la route avait fait 16 morts.