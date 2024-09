Bougane Guèye sur le drame de Mbour : "Les autorités ne veulent pas mettre les drapeaux en berne, mais nos cœurs sont en berne" - adakar.com

Bougane Guèye sur le drame de Mbour : "Les autorités ne veulent pas mettre les drapeaux en berne, mais nos cœurs sont en berne" Publié le jeudi 12 septembre 2024

Bougane Guèye Dany

Le leader de ‘’Gueum Sa Bopp’’ s'est recueilli devant les tombes des migrants qui ont perdu la vie dans une tragédie de la migration clandestine. Il a reconnu que l’émigration clandestine cause des milliers de morts.





"Ce sont des milliers de jeunes sénégalais qui cherchaient tout simplement une vie meilleure mais Dieu en a décidé autrement. Il faut reconnaître que le phénomène de ‘’Mbeug mi’’ est devenu une tragédie. Et cette tragédie est en train de décimer notre jeunesse. C'est le lieu d'interpeller les autorités", a lancé Bougane Guèye Dany au terme d'une visite chez les familles des victimes.



Il souligne le silence inquiétant des autorités étatiques. La disparition des Sénégalais au large de Mbour doit interpeller tout le monde. Il a regretté le silence des autorités. "Ce silence aujourd'hui, nous interpelle tous. Ce drame survenu à Mbour interpelle tous les Sénégalais sur l'urgence d'une écoute attentive pour cette jeunesse mais aussi de trouver des solutions rapides et efficaces contre la problématique de l'emploi. C'est dire que depuis hier nous avons visionné des vidéos choquantes, un nombre important de corps a été repêché sur la plage de Mbour. Il est important de féliciter le travail abattu par les sapeurs-pompiers", reconnaît le leader de ‘’’Gueum sa Bopp’’.



En outre, il a dénoncé les lenteurs notées dans l’organisation des secours. Cet événement tragique nécessite d’observer un deuil national.



"Le nombre de corps devrait normalement permettre à nos autorités de décréter un deuil national. Ce qui est clair c'est qu'elles ne veulent pas mettre les drapeaux en berne, mais nos cœurs sont en berne parce que nous avons perdu des êtres chers. Nos cœurs sont en berne face à ce silence et à l'ignorance dont elles font montre par rapport à cette tragédie » dit-il.



Selon lui, le secteur de la pêche traverse des difficultés énormes. Et, c'est aux autorités de trouver des solutions idoines, de prendre le problème à bras-le-corps.





« Il ne faudrait pas que demain qu'on revienne pour nous dire, il nous faut une majorité à l'Assemblée nationale pour régler le problème de la pêche. Pour arrêter ces bateaux pilleurs, nous n'avons pas besoin de majorité à l'Assemblée nationale », pense Bougane Guèye Dany.

