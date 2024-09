Débat Trump-Harris: la très étudiée indifférence affichée des autorités russes - adakar.com

Débat Trump-Harris: la très étudiée indifférence affichée des autorités russes
Publié le jeudi 12 septembre 2024 | RFI

Le débat entre les Donald Trump et Kamala Harris, moment important de la présidentielle aux États-Unis, figurait quelques heures après son déroulement, mardi 10 septembre, à la une de tous les médias russes et a été abondamment commenté dans les émissions télévisées. Le pouvoir, lui, tient à montrer son désintérêt.



De notre correspondante à Moscou,



Chaque facette sur l’Ukraine, du débat entre les deux candidats à la présidentielle américaine, a été soigneusement présentée et décortiquée à la télévision russe. Les prestations des candidats, ont-elles aussi été analysées, avec une inflexion concernant Kamala Harris. Il y a quelques jours à peine, on pouvait encore voir la candidate démocrate ciblée sur le petit écran russe : « Elle ferait mieux d’animer une émission de cuisine », a-t-on par exemple pu entendre. Ce mercredi 11 septembre, certains experts de la très regardée Perviy Kanal, la principale chaîne de télévision russe, ont cette fois plutôt jugé la prestation de Kamala Harris correcte. Rien de tout cela du côté du pouvoir.



Premier commentaire officiel donnant le ton, ce mercredi matin sur Radio Spoutnik, il était signé de la porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova : « Imaginons un match entre deux boxeurs à bord du Titanic. Après le match, les gens s’asseyent et se posent cette question: "à ton avis, lequel des deux a gagné ?" Mais quelle différence ça peut bien faire ? Quinze minutes après, le Titanic va de toute façon heurter l'iceberg ».



Visiblement, afficher son indifférence reste pourtant suffisamment important pour qu’à la mi-journée, le porte-parole du Kremlin Dimitri Peskov enfonce le clou : « Malheureusement, nous n'avons pas pu suivre les débats, car ils se déroulaient en pleine nuit à l'heure de Moscou. Mais ce matin, nous avons vu et lu les reportages. Évidemment, nous avons remarqué que les deux candidats ont mentionné notre président et notre pays. C'est clair : les États-Unis dans leur ensemble, quels que soient les candidats, maintiennent une attitude hostile et négative envers notre pays. Le nom de Poutine est utilisé, pour ainsi dire, comme l'un des outils de la lutte politique intérieure américaine. Nous n'aimons vraiment, vraiment pas ça, et nous espérons qu'ils vont laisser le nom de notre président en paix. »