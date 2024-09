Inflation / Maintien des taux directeurs : Jean-Claude Kassi Brou explique la décision du Comité de politique monétaire de la BCEAO - adakar.com

Conférence de presse du gouverneur de la BCEAO à l`issue de la 3e réunion ordinaire du CPM

Dakar, le 11 septembre 2024 - Le gouverneur de la Banque Centrale des États de l`Afrique de l`Ouest (BCEAO), Jean-Claude Kassi Brou a animé une conférence de presse à l`issue de la 3e réunion ordinaire du Comité de politique monétaire de la BCEAO. Tweet

À l'issue de la troisième réunion ordinaire du Comité de politique monétaire de la BCEAO, le Gouverneur Jean-Claude Kassi Brou a expliqué les raisons qui ont amené l'institution émettrice à maintenir inchangés ses principaux taux directeurs.



En effet, le Comité de politique monétaire a décidé de laisser inchangés ses principaux taux directeurs en maintenant le principal taux directeur auquel la Banque Centrale prête ses ressources aux banques à 3,50% et le taux d’intérêt sur le guichet de prêt marginal à 5,50%, niveaux en vigueur depuis le 16 décembre 2023.



Ainsi, au niveau de l'UEMOA, le Comité de politique monétaire de la BCEAO a fait plusieurs observations, a souligné le Gouverneur Kassi Brou. "Le Comité a noté que la croissance économique de notre région reste soutenue. Elle est estimée au deuxième trimestre de l'année 2024 autour de 5,3 %. C'est une croissance qui est soutenue. Au niveau de l'inflation, il est ressorti qu'elle a atteint au deuxième trimestre de l'année 2024 un taux de 4,1 %. Ce taux est supérieur à la cible de la BCEAO. Notre cible tourne entre 1 et 3 pour cent. Le deuxième constat est que ce taux de 4,1 % au deuxième trimestre s'inscrit dans une dynamique qui est haussière", a déclaré Jean-Claude Kassi Brou. Il s'exprimait, mercredi à Dakar, au cours d'une conférence de presse tenue au siège de l'institut d'émission.



La décision de maintien des taux directeurs "résulte de l’analyse de l’évolution récente des prix, de l’activité économique et de la situation extérieure de l’Union", précise le communiqué sanctionnant le CPM.



Selon le Gouverneur Jean-Claude Kassi Brou, ces décisions, s'inscrivant dans une tendance mondiale, visent à s'assurer de la baisse de l'inflation. Pour le CPM, il y a deux préoccupations: l'inflation qui se situe au-dessus de la cible et ensuite de la dynamique haussière notée de celle-ci. En effet au mois de décembre 2023, le taux d'inflation se situait à 2,3 %, progressant à 2,9 % en mars 2024, puis à 4,1 % en juillet 2024. "Le dernier chiffre qu'on a sur le mois de juillet, le taux d'inflation est à 4,4 %", a précisé le gouverneur de la BCEAO.



La tendance haussière de l'inflation au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) est la résultante de plusieurs facteurs que le président statutaire du Comité de politique monétaire de la BCEAO a pris le soin de détailler au cours de sa conférence de presse. "Il y a plusieurs raisons qui expliquent cette évolution haussière de l'inflation. La première raison est que la campagne agricole 2023-2024 a été moins bonne que prévue. On a vu une hausse des prix des produits alimentaires. La deuxième raison est que nous avons des questions de sécurité dans la région qui font que la circulation des produits, l'approvisionnement, est limitée. Il y a des entraves. Les questions sécuritaires impactent l'inflation. La troisième raison est que, compte tenu des évolutions au plan international, nous avons des produits alimentaires qui sont importés et qui sont également à la hausse. Donc quand vous combinez tous ces éléments, on a le résultat que nous avons au niveau de l'inflation", a expliqué le Gouverneur de la BCEAO.



Pour Jean-Claude Kassi Brou, c'est compte tenu de tous ces risques que le Comité de politique monétaire a maintenu le taux directeur inchangé à 3,5 % et le taux de prêt marginal à 5,5 %, dans la lignée de politique menée par les Banques Centrales à travers le monde pour ramener l'inflation à un niveau soutenable. "La plupart des Banques centrales dans le monde n'ont pas vraiment baissé leurs taux d'intérêts. Elles ont maintenu les taux d'intérêts inchangés pour s'assurer vraiment que la baisse de l'inflation est suffisamment forte et suffisamment installée avant d'agir", a dans la foulée souligné le gouverneur de la BCEAO, Jean-Claude Kassi Brou.



Selon les prévisions, pour l'année 2024, l'inflation devrait se situer autour de 3,7 % dans la zone UEMOA. Les mêmes prévisions permettent également d'envisager une baisse de l'inflation en 2025 pour cadrer avec la cible de la BCEAO qui se situe entre 1 et 3 %.



