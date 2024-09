Pour une disponibilité en Oignons pour le « Gamou »: Le DG de l’Arm, booste les acteurs de la filière - adakar.com

News Économie Article Économie Pour une disponibilité en Oignons pour le « Gamou »: Le DG de l’Arm, booste les acteurs de la filière Publié le mercredi 11 septembre 2024 | Autre presse

© Autre presse par DR

Le gel de l`importation d`oignons sera levé le 4 septembre

Le Gamou commémorant la naissance du Prophète (Psl) sera célébrée dans la nuit du 15 au 16 septembre partout dans le pays. Bien que la demande en oignons soit forte, le Dg de l’Arm a exhorté les acteurs à mettre les bouchées doubles.

Alors que l’Agence de régulation du marché se félicite des stocks d’oignons disponibles chez Sawmi Agri à Mbane pour répondre à la demande durant la période du Gamou, l’Association des consommateurs du Sénégal (Ascosen) lui a alerté sur une éventuelle pénurie. Il appelle à l’Agence de régulation des marchés (ARM) de faire en sorte que l’oignon soit disponible partout au Sénégal.



En cette période de Gamou l’on note une forte demande en oignons comme en pomme de terre. Une période de forte demande et de consommation en oignons, les acteurs de la filière se sont mobilisés pour approvisionner le marché en ces denrées. Selon, Ansoumana Sané, Directeur général de l’Agence pour la régulation des marchés (ARM) était en déplacement dans le nord du pays en particulier à Louga et au niveau de Swami Agri. Il a estimé que le stock est satisfaisant avec 18 à 20 mille Tonnes dans les chambres froides et le niveau de livraison est aussi satisfaisante var le niveau de chargement jour est de 18 camions.



Un dispositif assez insatisfaisant à ses yeux et a invité les acteurs à augmenter le niveau et en arriver à 30 camion/jour. « C’est ce qu’il faut pour assurer un bon niveau de distribution et que le produit puisse arriver à destination », a-t-il signifié. Présent lors de cette visite, le vice-président de l’Ascosen Momath Cissé, au niveau de Swami agri, il y a la disponibilité de l’oignon dans la commune de Mbane.



Pour lui, le problème qui se pose c’est l’accessibilité géographique à travers le pays et c’est l’Armée qui a pour mission d’approvisionner le marché en qualité et en quantité suffisante. « Je les exhorte à évaluer car nous allons vers une période de forte consommation et partout. Je serai peiné de trouver un consommateur qui dira que je n’ai vu de l’oignons sur le marché », a fait remarquer le consumériste. Pour l’heure les acteurs de la filière ont décidé de conjuguer leurs efforts en vue de doter le marché en oignon et à des prix accessibles.







MOMAR CISSE