Tivaouane : Le Nouvel Hôpital exécuté à 98 %

Le nouvel hôpital de Tivaouane sera livré dans les mois à venir. Selon la RTS dans son journal télévisé de lundi à 20 heures, il s’agit plus précisément du mois de décembre prochain.

À l’instar des projets d’hôpitaux Aristide Le Dantec et Mathlaboul Fawzaini de Touba, le FONSIS pilote la construction du Nouvel Hôpital de Tivaouane. C’est du moins ce que nous apprend la RTS 1 sur son compte X.



Cet établissement de 300 lits, s’étendant sur 24 000 m², comprend 6 salles d’opération et plusieurs pôles médicaux spécialisés : mère-enfant, urologie-gériatrie, cardio-pneumologie, chirurgie, oncologie, neurologie, etc., explique la même source.



« La date de livraison du nouvel hôpital de Tivaouane est fixée à décembre 2024 », a informé une source, qui précise que l’infrastructure, financée à hauteur de 46 milliards FCFA, est en phase de réception et d’équipement, avec un taux d’exécution des travaux de 98 %.