UEMOA : une croissance économique projetée à 5,9 % pour l'année 2024 (Gouverneur de la BCEAO) Publié le mercredi 11 septembre 2024

© aDakar.com par MC

Ouverture de la réunion ordinaire du Comité de politique monétaire de la BCEAO

Dakar, le 11 septembre 2024 - La réunion ordinaire du Comité de politique monétaire de la BCEAO s`est ouverte, ce mercredi 11 septembre 2024, au siège de l`institution à Dakar. Tweet

Au sein de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), l’activité économique demeure vigoureuse au deuxième trimestre de l’année 2024. La croissance économique devrait atteindre 5,3 %.



«La bonne tenue de l’activité dans l’ensemble des secteurs laisse augurer pour l’année 2024 une croissance robuste, projetée à 5,9 % après 5,3 % en 2023 », a indiqué le gouverneur de la BCEAO, Jean-Claude Kassi Brou.



Le gouverneur de la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), Jean-Claude Kassi Brou s’exprimait, ce mercredi, à l’ouverture de la 3e session de la réunion ordinaire du Comité de politique monétaire de la BCEAO.



Dans le monde, le dynamisme de l’activité économique noté au deuxième trimestre se maintient « à un rythme plus soutenu ». Le dynamisme économique est « favorisé par un contexte où l’inflation est restée globalement stable dans la plupart des régions du monde »

« La plupart des banques centrales ont opté pour plus de prudence en gardant leurs taux directeurs à leur niveau précédent, attendant que la baisse de l’inflation soit plus marquée. Toutefois, certaines d’entre elles ont commencé à les réduire en réponse à la baisse de l’inflation dans leur région », a indiqué Jean-Claude Kassi Brou.



Pour le gouverneur de la BCEAO, au sein de l’UEMOA, l’inflation « s’est accrue au deuxième trimestre 2024, se situant à 4,1 % contre un niveau de 2,9 % le trimestre précédent. »



« Cette accélération de l’inflation, portée par le renchérissement des produits alimentaires, est due à une combinaison de plusieurs facteurs, notamment la faiblesse de l’offre de produits alimentaires sur le marché de l’Union, consécutive aux résultats mitigés de la campagne agricole 2003 2004 », a souligné le gouverneur de la BCEAO.



Makhtar C.