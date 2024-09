Quelles sont les stratégies d’influence de la Russie en Afrique ? - adakar.com

Des footballeurs adolescents écoutent l'hymne national russe avant un match. À proximité, des artistes peignent le portrait du président russe Vladimir Poutine sur un mur lors d'un festival de graffitis.



Bienvenue au Burkina Faso, l'un des pays africains où la Russie multiplie les opérations pour gagner en influence.



Les preuves trouvées par la BBC montrent que la Russie utilise des initiatives médiatiques et culturelles pour attirer les journalistes, les influenceurs et les étudiants africains tout en diffusant des informations trompeuses.



Ces événements sont promus par African Initiative, une organisation médiatique russe nouvellement créée qui se définit comme un « pont d'information entre la Russie et l'Afrique ». Elle a hérité des structures précédemment mises en place par le groupe mercenaire Wagner, qui a été démantelé, et les experts pensent qu'elle a des liens avec les services de sécurité russes.