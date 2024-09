Gaza: des groupes pro-israéliens organisent un sommet à Addis-Abeba pour inverser l’opinion publique africaine - adakar.com

Gaza: des groupes pro-israéliens organisent un sommet à Addis-Abeba pour inverser l'opinion publique africaine
Publié le mercredi 11 septembre 2024 | RFI

Alors que les critiques internationales s’intensifient face aux bombardements israéliens à Gaza, Israël ouvre un nouveau front : celui de l’opinion publique en Afrique. Trois organisations pro-israéliennes ont organisé leur premier sommet parlementaire à Addis-Abeba, avec une trentaine de députés africains pro-israéliens venus de 25 pays. L’objectif : contrebalancer une opinion publique africaine largement pro-palestinienne.



Avec notre correspondante à Addis-Abeba, Clothilde Hazard



Ce sommet, qui a duré deux jours, a été conduit par les organisations Thinc., les Alliés d’Israël et Africa-Israel Initiative. Les lobbyistes pro-israeliens entendent lutter contre ce qu’ils considèrent comme une « guerre juridique » menée contre Israël, notamment via les résolutions des Nations unies et de la Cour internationale de Justice (CIJ). Selon les organisateurs, il est urgent de « rééquilibrer le récit » autour des condamnations internationales.