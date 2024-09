(Multimédia) La Chine et l’Afrique, ensemble sur le chemin de la modernisation (PAPIER GENERAL) - adakar.com

La poursuite conjointe de la modernisation par la Chine et l'Afrique déclenchera une vague de modernisation dans le Sud global et ouvrira un nouveau chapitre dans la quête d'une communauté d'avenir partagé pour l'humanité.



BEIJING, 6 septembre (Xinhua) -- Comme le dit un proverbe africain, "un vrai ami est quelqu'un avec qui vous partagez le chemin". Dans la poursuite commune de la modernisation du Sud global, la Chine et l'Afrique se sont épaulées, tels des compagnons, depuis des années.



Le sommet 2024 du Forum sur la coopération sino-africaine (FCSA), qui a attiré plus de 50 dirigeants africains, a eu pour thème "S'associer pour promouvoir la modernisation et construire une communauté d'avenir partagé Chine-Afrique de haut niveau" et a mis en lumière la poursuite commune de la modernisation par la Chine et les pays africains.







MONUMENT DE L'AMITIÉ



La communauté d'avenir partagé Chine-Afrique est profondément enracinée dans l'amitié traditionnelle entre les deux parties.



Dans les années 1970, période charnière pour le développement économique de la Tanzanie et de la Zambie, environ 50.000 ouvriers et ingénieurs chinois sont venus participer à la construction du chemin de fer Tanzanie-Zambie.



Au cours des cinq dernières décennies, 70 ingénieurs, techniciens et ouvriers chinois ont perdu la vie dans la construction du chemin de fer, la coopération technique et d'autres projets en Tanzanie. Pour honorer leur contribution, un monument a été érigé au cimetière de Gongo la Mboto en Tanzanie.



Le chemin de fer, long de 1.860 km, témoigne des relations anciennes entre la Chine et l'Afrique. Au fil du temps, l'amitié entre la Chine et l'Afrique reste solide et se renforce, quelle que soit l'évolution du monde.



Issa Fatimoh Abiola, première conductrice de train au Nigeria, travaille avec la China Railway Construction Corporation (CRCC) depuis 16 ans. Se remémorant le discours prononcé par le président chinois Xi Jinping sur la modernisation lors de la cérémonie d'ouverture du sommet 2024 du FCSA, elle a rappelé les contributions significatives de la CRCC à la modernisation du Nigeria.



Comme l'a dit le président Denis Sassou Nguesso de la République du Congo lors de la cérémonie d'ouverture du sommet 2024 du FCSA, "la Chine reste un ami de toujours". Il a ajouté que l'Afrique et la Chine se rapprochaient grâce à une histoire, des valeurs et une solidarité communes, et que leurs efforts de modernisation conjoints reflétaient un engagement mutuel en faveur de la prospérité et de la paix.







DES EFFORTS DANS LES DEUX SENS



"Nous avons construit ensemble des routes, des chemins de fer, des écoles, des hôpitaux, des parcs industriels et des zones économiques spéciales. Ces projets ont changé la vie et le destin de nombreuses personnes", a dit M. Xi lors d'un banquet de bienvenue organisé au Grand Palais du Peuple pour les participants au sommet mercredi, notant que la communauté d'avenir partagé Chine-Afrique prospère grâce à la force de la coopération gagnant-gagnant.



Cette coopération s'appuie sur des projets de développement, les entreprises chinoises jouant un rôle croissant dans le soutien à l'industrialisation de l'Afrique.



Un exemple notable est l'usine de verre Sapphire Float, située dans la région côtière de la Tanzanie, qui dessert à la fois le marché local et exporte vers six autres pays africains. Avec une capacité de production d'environ 700 tonnes par jour, l'usine a créé 1.012 emplois directs pour les locaux et 3.857 emplois indirects depuis son inauguration en septembre 2023. Une fois pleinement opérationnelle, elle devrait fournir 1.650 emplois directs et 6.000 emplois indirects.



"Les empreintes de la Chine sont évidentes et patentes dans l'amélioration des infrastructures, l'industrialisation rapide et tous les progrès des petites et moyennes entreprises dans nos pays", a dit la présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan lors de la cérémonie d'ouverture jeudi.



"Notre présence ici aujourd'hui reflète la solidarité et l'engagement à construire un avenir partagé reposant sur le progrès et la prospérité", a-t-elle ajouté, appelant les pays africains à travailler avec la Chine pour des innovations et un développement socio-économique fructueux.



Au Botswana, les entreprises chinoises jouent un rôle clé dans la transition vers l'énergie verte. En août, la Botswana Power Corporation a signé un accord d'achat d'électricité avec Sinotswana Green Energy, un consortium d'entreprises chinoises et botswanaises, pour lancer officiellement la première centrale solaire photovoltaïque du pays, d'une capacité de 100 mégawatts.



Le projet, qui devrait entrer en service d'ici la fin de 2025, a été salué comme une "étape clé" dans la transition énergétique du pays.







PERSONNE NE DOIT ÊTRE LAISSÉ POUR COMPTE



"Sur la voie de la modernisation, personne, ni aucun pays, ne doit être laissé pour compte", a dit M. Xi dans le discours qu'il a prononcé lors de la cérémonie d'ouverture du sommet 2024 du FCSA.



"Le partenariat de la Chine avec le continent africain est la clé de voûte de la coopération Sud-Sud", a dit le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, en s'adressant au sommet 2024 du FCSA. "Vos efforts conjoints, fondés sur la Charte des Nations Unies, peuvent créer un nouvel élan pour le développement de l'Afrique", a-t-il souligné.



Le partenariat Chine-Afrique peut "conduire la révolution des énergies renouvelables" et être "un catalyseur pour les transitions clés dans les systèmes alimentaires et la connectivité numérique", a dit M. Guterres, notant que l'Afrique peut optimiser le potentiel du soutien de la Chine dans des domaines allant du commerce à la gestion des données, en passant par la finance et la technologie.



Isaura Diez, journaliste à l'agence de presse cubaine Prensa Latina, a couvert le sommet 2024 du FCSA à Beijing. Elle pense que l'Amérique latine peut prendre la coopération Chine-Afrique comme "exemple" et que tous les pays du Sud global devraient faire entendre leur voix ensemble.



"Le sommet du FCSA nous montre le type de collaboration et d'accords que nous pouvons établir en tant que continent avec la Chine", a dit Mme Diez, ajoutant que "l'intensification des relations entre la Chine et l'Afrique constitue un magnifique précédent pour d'autres régions du monde, telles que l'Amérique latine et les Caraïbes. Nous pouvons travailler ensemble malgré les différences, sur la base du respect mutuel, de la coexistence pacifique et de la non-ingérence dans les affaires intérieures d'autrui."



Le sommet du FCSA vise à dégager un consensus sur la manière dont la Chine et les pays africains peuvent coopérer pour libérer le potentiel de l'industrialisation, de la modernisation de l'agriculture et du développement des talents des jeunes. ■