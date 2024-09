Communiqué du ministère des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens sur le tragique accident à Ndiama Fall - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Communiqué du ministère des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens sur le tragique accident à Ndiama Fall Publié le mardi 10 septembre 2024 | aDakar.com

© aDakar.com par DR

Un accident de la route fait 16 morts et plus de 30 blessés

Ndangalma, le 9 septembre 2024 - Le bilan de l`accident de la route survenu à l`entrée de Ndangalma, dans le département de Bambey, fait état de 16 morts et 36 blessés. Tweet

Le lundi 9 septembre, aux environs de 05h30 du matin, un tragique accident de la route s'est produit sur la RN3, à hauteur du village de Ndiama Fall, dans la commune de Ndangalma, département de Bambey. Une violente collision est survenue entre un camion transportant des granulats et un bus de transport en commun.



D'après les premières constatations, le bus, qui transportait simultanément des passagers et des bonbonnes de gaz tout en roulant à vive allure, a effectué un dépassement dangereux. Le choc avec le camion a provoqué un incendie dans le bus.



Malgré l'intervention rapide des sapeurs-pompiers, arrivés sur les lieux dix minutes après l'accident, le bilan humain est lourd : 52 victimes, dont 16 personnes décédées, et 36 blessées, parmi lesquelles 24 sont dans un état grave.



Le ministre a immédiatement dépêché une équipe composée du Directeur général des transports terrestres, du Directeur général de l'ANASER et des services régionaux, sur les lieux de l'accident, ainsi qu'au District Sanitaire de Khombole et à l'hôpital régional de Thiès, afin d'apporter leur soutien aux victimes blessées. Grâce à la mobilisation des spécialistes et à la qualité des infrastructures, notamment à Thiès, la situation des blessés est relativement stable.



Au nom du Président de la République, Son Excellence Bassirou Diomaye Faye, et du Premier Ministre, Ousmane Sonko, le ministre tient à exprimer ses sincères condoléances aux familles et aux proches des victimes. Il adresse également ses vœux de prompt rétablissement aux blessés.



Ce drame nous rappelle, une fois de plus, que l'imprudence, la négligence, l'excès de vitesse et le non-respect des règles élémentaires du code de la route sont des causes récurrentes d'accidents mortels.



Une enquête est en cours pour situer toute les responsabilités et appliquer les sanctions nécessaires.



En attendant l'organisation des états généraux prévue à la fin de ce mois, le Ministère des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens travaille en étroite collaboration avec le Ministère des Forces armées et le Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique pour intensifier les contrôles routiers, et accélérer les projets de vidéo-verbalisation ainsi que la modernisation des centres de contrôle technique.



À l'approche du Gamou, le ministre tient à rappeler à tous les conducteurs et usagers l'importance de respecter rigoureusement le code de la route, afin d'assurer la sécurité de tous les citoyens.



Dakar, le 10 septembre 2024