Réunion de haut niveau de la communauté économique des états de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO) avec les organisations médiatiques publiques des états membres, axée sur la lutte contre la désinformation et le renforcement de l’intégration régionale

La Commission de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), en partenariat avec la Fondation des Médias pour l’Afrique de l’Ouest (MFWA), a entamé une réunion stratégique de haut niveau de deux jours avec les chefs des stations de radiodiffusion publiques des États membres de la CEDEAO. La réunion, qui se tient les 5 et 6 septembre 2024 au siège de la CEDEAO à Abuja, au Nigeria, est axée sur le renforcement de la coopération médiatique entre la Commission et les stations de radiodiffusion publiques des États membres afin d’améliorer la diffusion d’informations, de lutter contre la désinformation et de promouvoir l’intégration régionale dans toute la sous-région ouest-africaine.



Dans son discours d’ouverture, M. Joël AHOFODJI, Chef de la Direction de la Communication et de l’Information de la Commission de la CEDEAO, a souligné le rôle crucial de la collaboration médiatique dans la construction d’une communauté informée et cohésive.



« Une communication efficace est essentielle à notre mission de favoriser une communauté cohésive. Nous dépendons de nos partenaires médiatiques pour transmettre avec précision les objectifs, initiatives et réalisations de la CEDEAO », a déclaré M. AHOFODJI.