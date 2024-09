Inclusivité sanitaire dans la Cédéao : une députée lance un appel - adakar.com

Adjaratou Traoré, députée de Koumassi

Autour de la mise en place de systèmes de santé plus inclusifs, Conakry a abrité du 3 au 7 septembre 2024, une réunion du Parlement de la Cédéao, avec les membres de la Commission mixte santé, éducation, télécommunications et industrie.



Renforcer l’engagement des députés de la région dans l’amélioration des politiques de santé publique est le but de la réunion du Parlement de la Cédéao. Cette session a mis l’accent sur l’éducation pour la santé, un levier de changement de comportements au sein des communautés, en particulier les plus vulnérables.



Les discussions ont, en outre, porté sur la nécessité d’intégrer la santé dans les politiques de développement des États membres de la Cédéao et de mobiliser des ressources pour assurer des systèmes de santé plus inclusifs et adaptés aux réalités locales.



A cette occasion, la députée ivoirienne, Adjaratou Traoré, deuxième vice-présidente du Parlement de la Cédéao, a insisté sur le rôle central des parlementaires dans la promotion de ces initiatives de l’institution régionale.



La députée Adjaratou Traoré a rappelé l’importance de transformer les engagements en actions concrètes, déclarant qu’« il faut être déterminé à traduire notre travail en politiques, programmes et actions qui produisent des résultats ».



Elle s’est félicitée de ce que la réunion a permis de formuler des recommandations concrètes, renforçant la collaboration entre les différents secteurs impliqués dans la santé publique et l’éducation en Afrique de l’Ouest.



« Ces initiatives témoignent d’une volonté commune de placer la santé et l’éducation au cœur du développement régional, avec l’espoir de voir des changements tangibles dans la vie des populations ouest-africaines », a-t-elle dit.



Cette session des parlementaires de cette région de l’Afrique de l’Ouest s’est déroulée autour du thème : « Promouvoir les services et l’éducation pour la santé dans l’espace ouest-africain : rôle du Parlement de la CEDEAO ».



AP/Sf/APA