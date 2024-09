Émigration clandestine: la Marine nationale repêche 9 corps sans vie après le chavirement d’une pirogue à Mbour - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Émigration clandestine: la Marine nationale repêche 9 corps sans vie après le chavirement d’une pirogue à Mbour Publié le mardi 10 septembre 2024 | aDakar.com

© aDakar.com par Dr

Émigration clandestine

Tweet

Les opérations de secours de la Marine nationale se sont poursuivies jusque tard dans la soirée du lundi au large de la petite côte, vers Mbour, pour recherche d'éventuels survivants du chavirement d'une pirogue avec à son bord des dizaines de candidats à l'émigration clandestine.



La disparition de la pirogue avait été signalée depuis dimanche. L'embarcation transportait plusieurs personnes qui depuis les côtes sénégalaises tentaient de rejoindre l'Europe.



Les recherches menées entre dimanche et lundi ont permis aux éléments de la Marine nationale de repêcher 9 corps sans vie sur les centaines de disparus en mer annoncés.



"La Marine nationale a été informée du naufrage d’une pirogue impliquée dans l'émigration irrégulière au large de Mbour, le 8 septembre 2024. Elle a lancé des recherches impliquant trois unités navales et un avion de patrouille maritime espagnol le même jour.À ce jour, 09 corps sans vie ont été découverts et 03 rescapés identifiés. Un nombre indéterminé de personnes a été secouru par des pêcheurs locaux. Les opérations de recherche se poursuivent", confirme la Marine nationale sénégalaise.



Les opérations de recherches ont été suspendues dans la nuit et devraient reprendre ce mardi.



Pour l'heure, les espoirs de retrouver d'éventuels survivants sont très minces eu égard aux conditions météorologiques en mer et le temps passé depuis l'annonce du chavirement de la pirogue.



D'un autre côté, l'enquête sur ce qui semble être une tragédie de l'émigration clandestine est diligentée. Les premiers éléments d'information indiquent que la pirogue était convoyée par un groupe de passeurs avec à leur tête un certain "Pa Faye" qui est activement recherché.



La pirogue surchargée avec quelque 150 candidats à l'émigration clandestine n'a pas mis trop de temps à chavirer aux environs de 6 heures du matin.



Parmi les passagers, il y avait des mineurs et des femmes. Les témoignages d'une vingtaine de rescapés du naufrage ont permis en partie aux enquêteurs de refaire le film de la tragédie.



Makhtar C.