Lookman, seul Africain nominé pour le Ballon d'Or masculin
Publié le mardi 10 septembre 2024

Trois joueurs africains sont en lice pour remporter les Ballons d'Or masculin et féminin 2024, l'international nigérian Ademola Lookman faisant partie de la liste des 30 finalistes pour le premier prix.



L'attaquant de l'Atalanta fait partie d'une liste qui comprend six joueurs anglais et espagnols après que ces deux équipes ont atteint la finale de l'Euro 2024 en Allemagne.



Parmi eux, Lamine Yamal, l'ailier du FC Barcelone qui a fêté ses 17 ans en juillet, est d'origine marocaine et équatoguinéenne.