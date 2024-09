SENEGAL-AFRIQUE-FOOTBALL / Eliminatoires CAN : Aliou Cissé salue la ”patience et la détermination” de son équipe, face au Burundi - adakar.com

News Sport Article Sport SENEGAL-AFRIQUE-FOOTBALL / Eliminatoires CAN : Aliou Cissé salue la ”patience et la détermination” de son équipe, face au Burundi Publié le mardi 10 septembre 2024 | Agence de Presse Sénégalaise

Aliou Cissé, sélectionneur national du Sénégal

Dakar, 9 sept (APS) – L’entraîneur de l’équipe nationale du Sénégal de football, Aliou Cissé, a salué lundi, à Lilongwe (Malawi), la ‘’patience et la détermination’’ de ses joueurs face aux joueurs de l’équipe nationale du Burundi qui a choisi dans sa surface de réparation, lors du match qui a opposé les deux pays ce lundi .



Le Sénégal a battu le Burundi, 1-0, à Lilongwe, lors de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations Maroc 2025 (21 décembre 2025 -18 janvier 2026).



‘’Nous étions dos au mur. Il fallait, sur le plan comptable, empocher les trois points. Ce que nous avons fait. Je souligne la détermination des garçons, parce que ce n’était pas évident face à une équipe qui a bien défendu et qui ne nous a pas laissé le ballon. Ils nous ont coupé toute profondeur. C’était très difficile ’’, a-t-il dit.



S’exprimant en conférence de presse, il a relevé la ‘’patience’’ dont a fait preuve son équipe. ”Nous avons tenté de les contourner. En première période, si nous avions eu un peu plus de réussite et d’application sur les centres, nous aurions pu marquer’’, a-t-il affirmé.



Il se dit “très satisfait de cette victoire à l’extérieur” qui remet son équipe “en course”. “Elle nous permet de reprendre la première place de ce groupe. On a l’impression que c’est un groupe facile, mais ça ne l’est pas. Nous avons joué le Burkina Faso et dans ce groupe nous avons le Malawi qui sera tout aussi difficile à jouer’’, a averti Aliou Cissé.



Cissé s’est réjoui de la bonne entente entre Ismaila Sarr, Lamine Camara et Formose Mendy, en deuxième période. ‘’Mon regret, c’est en première période où nous avons beaucoup insisté sur le côté gauche, alors que nous pouvions renverser le jeu vers Ismaila Sarr sur le côté droit’’, a-t-il ajouté.



Toutefois, le technicien sénégalais a reconnu que le contenu du match ‘’’était satisfaisant’’.



Interpellé sur le manque d’efficacité offensive de son équipe, il a promis que ses joueurs vont ‘’davantage s’appliquer sur les zones de finition et tenter plus de déplacements dans la surface de réparation afin de faire des centres qui leur permettront de marquer’’.



Le plus ‘’difficile dans le football, c’est de marquer des buts. Tout le monde peut défendre. Ce n’est pas évident. Ce qui est important est de se demander si nous nous sommes procurés des occasions pour marquer dans ce match. Oui, nous en avons beaucoup eu en première période’’, s’est-il réjoui.



”La finition, c’est l’efficacité. Nous allons continuer à y travailler. Ce n’est peut-être pas un manque d’efficacité, mais de calme, de sérénité dans cette zone décisive pour mettre le ballon où il faut et centrer correctement”, a-t-il relativisé.



Le Sénégal est leader provisoire du groupe L, en attendant la rencontre entre le Burkina Faso et le Malawi, mardi à 19h GMT, à Bamako.



