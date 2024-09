SENEGAL-MIGRANTS-DRAME / Mbour : cinq nouveaux corps sans vie repêchés, les rescapés libérés (préfet) - adakar.com

SENEGAL-MIGRANTS-DRAME / Mbour : cinq nouveaux corps sans vie repêchés, les rescapés libérés (préfet)
Publié le mardi 10 septembre 2024 | Agence de Presse Sénégalaise

Mbour, (APS) – Cinq nouveaux corps sans vie ont été repêchés lundi au large de Mbour (ouest) où une pirogue transportant des migrants a chaviré dimanche soir, a appris l’APS de source officielle lundi.



Ces cinq nouveaux corps portent à neuf le nombre de dépouilles mortelles sorties des eaux depuis le début des opérations de recherches. Ces dépouilles sont acheminées à la morgue de l’hôpital Thierno Mansour Barro. Les corps sans vie sont ceux de quatre hommes et cinq femmes.



“Nous avons trouvé au niveau de la morgue neuf corps sans vie. Les rescapés ont été libérés et l’hôpital est en train de faire l’identification des corps sans vie en relation avec la police, et tous les rescapés ont été libérés”, a indiqué à l’APS le préfet de Mbour, Amadou Diop.



‘’Sur les neufs morts, il y a cinq hommes et quatre femmes’’, a-t-il précisé.



Selon le chef de l’exécutif départemental, ‘’les corps remis à leurs familles ont été identifiés comme étant ceux d’habitants de Mbour’’.



‘’Il y a trois corps sans vie identifiés qui sont de Mbour. Il y a d’autres qui sont de Touba, du Mali’’, a relevé Cheikh Issa Sall, le maire de la ville Mbour.



Parmi les victimes, figure une collégienne de 18 ans, a-t-il indiqué.



Amadou Diop a indiqué que ‘’les recherches se poursuivent toujours avec les équipes de la Marine nationale et des Sapeurs-pompiers’’, pour retrouver d’autres corps sans vie.



‘’Nous allons poursuivre le travail de sensibilisation avec un plan de communication pour sensibiliser les populations des quartiers qui enregistrent le plus de départs, comme à Tafess’’, a poursuivi Amadou Diop.



‘’Ce phénomène est en train de nous vider de notre jeunesse. Tout le monde doit se mettre dans la sensibilisation pour espérer stopper cette hémorragie’’, a préconisé Cheikh Issa Sall.



Le Préfet s’est rendu à l’hôpital de Mbour en compagnie des autorités territoriales, des chefs de services et du commissaire central de Mbour Barra Niang.



