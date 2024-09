Éducation : le gouvernement met en garde les établissements scolaires contre une rentrée scolaire avant le 1er octobre prochain - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Education Article Education Éducation : le gouvernement met en garde les établissements scolaires contre une rentrée scolaire avant le 1er octobre prochain Publié le lundi 9 septembre 2024 | aDakar.com

© aDakar.com par BL

Rencontre entre le ministre de l`Education nationale et les syndicats du G7

Dakar, le 23 avril 2024 - Le ministre de l`Education nationale a reçu les représentants des syndicats regroupés au sein du G7 pour discuter de la situation de l`école. Tweet

Le ministère de l'Education nationale a rappellé aux promoteurs des écoles privées que la rentrée officielle de l'année académique 2024-2025 aura lieu le mardi 1er octobre 2024.



Cette date est valable pour tous les établissements de l'Education préscolaire et spéciale, de l'Enseignement fondamental, de l'Enseignement secondaire général, technique et professionnel, de l'Enseignement normal et de l'Education non-formelle selon le chef de département de l'éducation.

Dans un communiqué, dont aBamako a eu copie, le ministre instruit les services techniques de veiller au respect strict de l'esprit de la décision et de lui remonter par voix hiérarchique la liste des écoles ou établissements qui violeraient le calendrier officiel de l'année scolaire.



M.S