Le Sénégal rejoint le projet de Station de recherche lunaire internationale Publié le lundi 9 septembre 2024

Un accord en ce sens a été signé le 5 septembre entre l’Agence sénégalaise d’études spatiales (ASES) et l'Administration spatiale nationale chinoise.

Cette collaboration permettra à Dakar de "bénéficier d’un important transfert de technologie et de développer les compétences de ses ressources humaines dans ce domaine", a fait valoir l'ASES dans un communiqué.

De plus, le projet "renforcera la position du Sénégal dans le concert des nations spatiales", souligne l'agence.

La Station de recherche lunaire internationale est un projet russo-chinois acté en 2022. Il prévoit la création d'un laboratoire sur la Lune pour mener des expériences et tester diverses technologies. Les parties misent, entre autres, sur l'exploitation sans équipage de la station lunaire dans la perspective d'assurer une future présence humaine sur la Lune.